Evo kako izgleda dom Nine Badrić: Pevačica podelila kadrove, sve pršti od luksuza, a evo šta je mnogima zapalo za oko

Nina Badrić pre nekoliko godina pazarila je kamenu kuću na Hvaru, od koje je stvorila svoje parče raja na moru.

Upravo je ovo njena prva destinacija tokom leta, koju bira kako bi predahnula od koncerata i nastupa.

S početkom lepih dana, Nina Badrić pakuje kofere i stan u Zagrebu menja luksuznom vilom na Hvaru u kojoj provodi najlepše dane tokom leta.

Kuću na Hvaru uredila je po svom ukusu, a dominantna boja u minimalističkom enterijeru definitivno je crvena. Osim crvene, Nina je za boju kuhinje odabrala plavu, te su i detalji poput tanjira i dekoracije u tim nijansama i morskom duhu.

Kuća Nine Badrić na Hvaru uvek je ispunjena cvećem, a kafa sa pogledom na more jedan je od najlepših rituala koje Nina ovde neguje.

Osim raskošnog enterijera, Nina je sada pokazala i figuru koju je dovela do perfekcije. Pevačica je višak kilograma izgubila uz savete Novaka Đokovća, čija se ishrana već godinama zasniva na autofagiji.

Uz to, pevačica je, baš kao i najbolji teniser svih vremena, iz ishrane izbacila namirnice životinjskog porekla.

- Od kada se ovako hranim, moje telo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe.



Autor: N.B.