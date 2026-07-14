AKTUELNO

Domaći

Evo kako izgleda dom Nine Badrić: Pevačica podelila kadrove, sve pršti od luksuza, a evo šta je mnogima zapalo za oko

Izvor: blic, Foto: Instagram.com ||

Nina Badrić pre nekoliko godina pazarila je kamenu kuću na Hvaru, od koje je stvorila svoje parče raja na moru.

Upravo je ovo njena prva destinacija tokom leta, koju bira kako bi predahnula od koncerata i nastupa.

S početkom lepih dana, Nina Badrić pakuje kofere i stan u Zagrebu menja luksuznom vilom na Hvaru u kojoj provodi najlepše dane tokom leta.

Foto: Instagram.com

Kuću na Hvaru uredila je po svom ukusu, a dominantna boja u minimalističkom enterijeru definitivno je crvena. Osim crvene, Nina je za boju kuhinje odabrala plavu, te su i detalji poput tanjira i dekoracije u tim nijansama i morskom duhu.

Kuća Nine Badrić na Hvaru uvek je ispunjena cvećem, a kafa sa pogledom na more jedan je od najlepših rituala koje Nina ovde neguje.

Foto: Instagram.com

Osim raskošnog enterijera, Nina je sada pokazala i figuru koju je dovela do perfekcije. Pevačica je višak kilograma izgubila uz savete Novaka Đokovća, čija se ishrana već godinama zasniva na autofagiji.

Uz to, pevačica je, baš kao i najbolji teniser svih vremena, iz ishrane izbacila namirnice životinjskog porekla.

- Od kada se ovako hranim, moje telo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe.

Autor: N.B.

#Dom

#Karijera

#Nina Badrić

#Pesma

#Porodica

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

NINA BADRIĆ SE PRESELILA! Naša pevačica pobegla na ostrvo u Hrvatskoj i pokazala luksuznu vilu: Plava kuhinja i izvanredan pogled (FOTO)

Domaći

NINA BADRIĆ SE PRESELILA NA OSTRVO! Objavila slike svog raskošnog doma, a od pogleda zastaje dah: Ovo je njena OAZA MIRA (FOTO)

Domaći

TUŽAN DAN ZA NINU BADRIĆ! Pevačicina objava nema koga nije rasplakala: Prošlo je 11 godina kako...

Domaći

SESTRA NINE BADRIĆ LEPA KAO MONIKA BELUČI! Pevačica pokazala Sunčicu, ljudi ne veruju kako izgleda, komentari pljušte! (FOTO)

Domaći

HRANI SE PO UZORU NA NOVAKA ĐOKOVIĆA, A OVO JE JEDAN NJEN OBROK: Poznata pevačica pokazala jednostavnu i zdravu večeru koju svako ume da spremi (FOTO)

Domaći

Soba sa bazenom, a u dvorštu raste limun: Evo kako izgleda dom voditeljke Zvezda Granda, sve pršti od luksuza (FOTO)