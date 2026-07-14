Je l' da crknem? Karleuša otkrila da joj Duško Tošić poslao poruku nakon što je objavila novu pesmu, evo šta mu je ODGOVORILA

Svi su povezali da je ove stihove posvetila upravo bivšem suprugu, a sada je otkrila da li je to zaista tako.

Jelena Karleuša je gostujući u "Amidži šou" pričala o svojim novim projektima, ali i o tome da joj je bivši suprug Duško Tošić poslao poruku nakon što je objavila pesmu "Sad je sve ok".

- Dobro veče milionskom auditorijumu, meni je čudno da sedim pored teba, a da nisu "Pinkovih zvezda", poželela sam da premijerno pokažem dve nove pesme, i nadam se da ćemo biti na visini zadatka - rekla je Jelena.

- Ja moram da kažem ovo što ste vizuelno uradili je za svaku pohvalu i pesme su dobre - rekao je Ognjen.

- Ono što je publika već čula to je pesma "Sad je sve okej", hvala svima za divne komentare, prva je u trendingu u regionu. Ljudi misle da je ta pesma o meni, o mom životu, da sam pričala o propalom braku, ali u toj pesmi može da se nađe svako od nas jer svi smo u životu imali propale veze i brakove. Ljudi su mi verovali, to pokazuje ovaj uspeh, ja nemam minut plaćenog marketinga. Sramota me je da kupujem ljubav publike posle 30 godina karijere. Balada je, pustili smo je u dva ujutru, hvala autorima koji su sa mnom sarađivali. Od Marine Tucaković i Ateljea Trag koji su mislili da naću isploviti, hvala novim autorima. Imali smo veliki zadatak da napravimo nešto što će biti u rangu svih najvećih pesama i hitova koje sam imala. A sada publika zaslužuje dve brze pesme - rekla je Jelena.

- U ovoj pesmi ti se pojavljuje u ćerke - naveo je Ognjen.

- Čak mi je i bivši muž poslao poruku: "Da crknem, je l'?", posle dužeg vremena mi je poslao poruku, a ja sam mu odgovorila sa "Da" - rekla je Jelena.

Autor: R.L.