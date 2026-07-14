Pala sam sa ormara i slomila šaku! Jelena Karleuša doživela nezgodu pred snimanje spota, evo šta se desilo!

Uprkos situaciji koja ju je u mnogome omela, odradila je sve kao profesionalac.

Jelena Karleuša je u emisiji "Amidži šou" otkrila da je pre snimanja spota za pesmu "Mata Hari" imala nezgodu.

- Slomila sam šaku, odnosno jednu koščicu u šaki, pala sam sa svog ormara, nisam stavljala longetu, morala sam da snimam - rekla je Jelena i dodala:

- Ja se od srca duboko zahvaljujem mom velikom prijatelju Željku Mitroviću koji mi je dao ruku kad mi je pružio ruku kad mi je bilo potrebno i bez dirana obezbedio da snimim sve ovo ovde u Šimanovcima. Ovo ne možeš platiti, ovo je milionska tehnika - navela je Karleuša.

Autor: R.L.