Karleuša otkrila zbog čega je odbila Kanjea Vesta: Tražio je da me vodi na povocu i ližem mleko iz činije!

Pop zvezda i članica žirija "Pinkovih zvezda" Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Amidži šou" kod Ognjena Amidžića, gde je govorila o svojoj višedecenijskoj karijeri, svetskoj pažnji koju je privukla, ali i o nesvakidašnjoj ponudi koju je svojevremeno dobila od jednog od najpoznatijih svetskih repera, Kanje Vesta.

Karleuša je najpre istakla da iza njene karijere stoje decenije rada, brojni hitovi i publika koja joj je ostala verna.

- Ne bih trajala 31 godinu da nemam velike hitove, veliki muzički uspeh, najtiražnije albume, evergrin hitove, regionalne hitove... Danas, kada sedim u takmičenju, svaki drugi kandidaat želi da se takmiči mojom pesmom. Pre svega, mora da bude pesma, ali i jak karakter, ličnost.

Kako kaže, upravo su autentičnost i snažna ličnost razlog zbog kojeg je uspela da privuče pažnju i van granica regiona.

- Imala sam sreću da imam ogromnu fan bazu koja prati moj kult ličnosti. To imaju samo jake ličnosti, drugi imaju poštovaoce muzike, ali fanove mali broj ljudi na ovim prostorima. I moja ličnost, moja moda, izgled, muzika, produkcija, produkcija mojih spotova, trčanje ispred vremena kada je reč o muzici... Sama, bez ičije pomoći, došla sam do svetskih medija, Kanje Vesta...

Potom je otkrila da je sa slavnim reperom i modnim kreatorom vodila ozbiljne pregovore, ali da je odustala kada je videla šta se od nje očekuje.

- Oni svi potpisuju ozbiljan ugovor tamo, ali potpisala sam ja ugovor o tajnosti, ali ne i onaj drugi koji je želeo da potpiše, što je potpisala njegova sadašnja žena Bjanka, a to je da me vodi na povocu. Jedna od stavki koju je želeo, zbog toga nisam potpisala, je da me on oblači kako on želi u javnosti, da ne dajem izjave bez njega i da, ako on to poželi, citiraću... ližem mleko iz činije na podu. Tim rečima.

U svom prepoznatljivom stilu, Karleuša je kroz osmeh poručila da smatra da bi se takav odnos vrlo brzo promenio.

- Mislim da bi se uloge tu vrlo brzo zamenile, da bih ja njega vodila na povocu golog i da bi on meni lizao mleko iz činije.

Govoreći o ponašanju Kanjea Vesta i njegove supruge Bjanke Sensori, Jelena je rekla da veruje da iza svega stoji pažljivo osmišljena medijska igra.

- Mislim da je sve ovo apsolutna farsa, šoubiznis i da je to samo predstava.

Na kraju je objasnila i zbog čega nikada nije želela da prihvati takvu vrstu promocije, uprkos mogućnosti da joj otvori vrata svetske scene.

- Imam dvoje dece, ipak sam iz Srbije, sa Balkana, gde to ne bi mogli da shvate na jedan umetnički način. To bi bio verovatno kraj moje karijere, možda početak svetske, ali na jedan pogrešan način. Uvek sam želela da budem Madona, a ne da idem gola i ližem mleko iz činije. Svaka čast Kanjeu, ali ja sam ipak Jelena Karleuša.

Autor: D. T.