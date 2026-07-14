Agresivno se branim, kad uzvratim udarac TO BOLI! Karleuša otkrila da li se o neku koleginicu ogrešila, pa ispričala šta mora da ima njen NOVI DEČKO!

Jelena kaže da su je najviše razočarali saradnici, koji su digli ruke od nje kad joj je bilo najteže.

Jelena Karleuša je u večerašnjoj emisiji "Amidži šou" odgovarala na škakljiva pitanja i tom prilikom otkrila nove nepoznate detalje o svom životu.

- Kada si se najviše u životu razočarala?

- Puno puta sam se razočarala i u sebe i u ljude, u saradnike, ljubav... Samo nikada u moju decu, najbliže prijatelje, porodicu i u moje životinje. Kada bih morala da izdvojim jednu stvar, čak možda više od ljubavi razočarali su me decenijski saradnici koji su me izdali kada mi je bilo teško - rekla je ona.

- U koju osobu sa estrade si se najviše ogrešila?

- Ja se vrlo agresivno branim, a kad uzvratim udarac to boli. Nikad ne napadam iz čista mira. Ne bih mogla da kažem da sam se ogrešila, jer sam uvek imala razlog da zadajem udarce. Mnogi su se ogrešili o mene kojima sam pružila ruku i pomogla. Ni u ljubavi se nikad nisam ogrešila bez razloga, žena vara samo kad je nesrećna, usamljena, nevoljena. Žene ne varaju zbog s*ksa, žene varaju kad nisu voljene - navela je Jelena.

- Da li je teško finansirati karijeru kad ne nastupaš?

- Uz pomoć ozbiljnih prijatelja kao što je Željko Mitrović. Nemam bogate udvarače, nemam bogatog muža, tako da ću morati da platim sve sama - rekla je Jelena.

- Šta je prelomilo da iz opozicije pređeš na vladajuću stranu?

- Osećaj srce, kad neko pravi dobre poteze za moj narod. Moja podrška Aleksandru Vučiću je uvek i zauvek, jer smatram da je mnogo dobrog učinio za našu zemlju. Ljudi koji ne menjaju mišljenje - otkrila je Karleuša.

- Da li postoji muškarac sa domaće javne scene sa kojim bi mogla sebe da zamisliš u ozbiljnoj vezi ili čak braku?

- To bi morao da bude neko ko bi ponosno seo pored mene, koji bi se ponosno slikao sa mnom, ko bi me držao za ruku, ko bi prihvatio moju decu, koji bi bio ponosan na moje ime, znači neko ko je gej definitivno. Muškarci imaju predrasudu da sam ja Jelena Karleuša, to me jako boli i frustrira, tako me oslovljavaju. Ja sam jednostavna žena željna ljubavi, pažnje, držanja za ruku. Meni se izgleda ne da po tom osnovu, ja svu ljubav i pažnju, sam doživela zahvaljujući ljudima koji me vole, a to su moji fanovi. Hvala im što su bili uz mene tako junački, hrabro, hvala vam, zbog vas sam ja tu gde jesam - rekla je Jelena.

Autor: R.L.