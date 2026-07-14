Ja sam mu bila SKUPA INVESTICIJA, sada ima ove od 100 evra! Karleuša ponovo potkačila novu devojku Duška Tošića, pa progovorila o pomirenju sa Cecom!

Ona je oduvek bila bez dlake na jeziku i uvek je pričala o temama o kojima niko ne sme.

Jelena Karleuša odgovbarala je u emisiji "Amidži šou" na škakljiva i vrlo neprijatna pitanja sa Instagrama.

- Da li bi se pre pomirila sa Severinom ili sa Cecom - bilo je pitanje za nju.

- Kad je reč o Severini, imam patriotksi problem, jer je pokazala neskrivenu mržnju prema mojoj zemlji i mom narodu, nemam šta da joj praštam, neka joj prašta Bog, a ja sam je kritikovala zbog toga. Ne mislim da nam je prijatelj. A kad je reč o Svetlani Ražnaotivć, ja sam profesionalac, volela bih da sedim s njom u nekom talent šou, ja bih znala šta s njom da radim, ali privatno nikada - rekla je Jelena.

- Da li si preslušala nove albume Aleksandre Prijović, Milice Pavlović i Tee Tairović?

- Samo sam delimično poslušala od Prije nekoliko pesama, to mi se jako dopada, ovo drugo čak nisam ni čula niti sam videla da se to nešto preterano postavlja na tim društvenim mrežama gde sam ja. Nije me ni interesovalo da poslušam. Ali podržavam sve žene u šoubiznisu. Ja takvu muziku ne bih snimala, ali poštujem ukus publike. Biti žena u šoubiznisu i ulagati toliki novac - navela je ona.

- Ko je bio bolji muž Bojan Karić ili Duško Tošić - bilo je sledeće pitanje.

- Da su bili dobri, ne bi bili dobri. Ali bolji je bio onaj kome sam rodila dvoje dece i sa kojim sam provela 17 godina. Ja znam da sam ja njemu bila skupa investicija, rupa bez dna koja troši na karijeru, sad ima ove od sto evra, pa će biti bolje - rekla je Jelena.

Autor: R.L.