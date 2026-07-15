Poznati srpski pevač žrtva internet prevare! Hitno upozorio pratioce: Ne odgovarajte!

Poznati srpski pevač Filip Mitrović žrtva je nove internet prevare, zbog čega se tim povodom oglasio na svom nalogu na Instagramu, gde je izdao upozorenje pratiocima na ovoj mreži.

Naime, Mitrović je otkrio da neko pravi lažne profile i krade mu identitet, te da šalje poruke u njegovo ime.

- Dragi prijatelji i pratioci, molim vas da ne prihvatate zahteve za praćenje i da ne odgovarate na poruke koje dobijate sa lažnih profila koji se predstavljaju kao ja. Jedini zvanični profil koji koristim je ovaj, sa plavom verifikacionom oznakom. Svaki drugi profil koji vas zaprati, pošalje poruku ili se na bilo koji način predstavlja kao ja nije moj. Ukoliko želite prijavite profil kao lažan - napisao je on.

Problem sa Radom Manojlović

Podsetimo, svojevremeno su mediji pisali o njegovoj navodnoj svađi sa koleginicom Radom Manojlović, međutim on je priznao da je reč o nesporazumu.

- Bila je neka situacija gde sam rekao da smo se sreli, ali da se ona nikada nije javila. Onda mi se ona posle javila, razgovarali smo o tome i rešili sve. Mene je pogodilo što je ona našu prepisku objavila tako javno, a da me nije ni pitala. Rešili smo sve i u super smo odnosima - rekao je Mitrović.

Autor: D. T.