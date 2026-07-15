Ti si tatin borac: Mladen i Jelena danas slave! Ćerka im je prevremeno rođena, Vuletićeva poruka SVE RASPLAKALA (FOTO)

Bivši rijaliti učesnici, Jelena Pešić i Mladen Vuletić proslavljajuj četvrti rođendan svoje starije ćekre, a čestitke na društvenim mrežama samo se nižu.

Ovaj datum za njih je ispunjen posebnim emocijama, a tim povodom ponosni otac objavio je emotivnu poruku.

- Srećan 4. rođendan tatinom borcu,lepotici,dami,inteligenciji i šefu nad šefovima. Da mi je ko pričao da ćes ti od metar i žilet kolo da mi vodiš ne bih verovao. Ulepšala si i promenila sve,usrećila nas i činiš nas ponosnim svakog dana.I gledaj da se udaš za neku avetinju isto kao tvoja majka. Sve u svemu za zetove se živi. Budi mi uvek tako razdragana vesela i puna energije.Voli te tata najviše - napisao je Mladen Vuletić.

Mama je sa druge strane objavila je niz fotografija, a čestitke su usledile od prijatelja i porodice. Mila je posebna radost za svoje roditelje, a posebno su emotivni kada je njen rođendan u pitanju, jer je prevremeno rođena devojčica pokazala koliki je borac:

- Nikad neću zaboraviti tu borbu, za život, za dete, za vazduh. Nikad neću zaboraviti dan kada sam izlazila iz bolnice (posle mesec dana). Porodilje izlaze sa kolevkama, bebama, balonima, cvećem... A ja sama. Mladen me čeka, a ona sanitetom odvezena na neonatologiju. Svaki zvuk one sirene saniteta me je razorio. Rođena sa 1.700 grama. Razdvojene mesec dana. Moja Mila - napisala je Jelena

Od kad sam postala majka život mi se promenio

Jelena i Mladen ponosni su roditelji devojčica Mile i Mione, koje su im prema Jeleninim rečima promenile život:

- Otkako sam postala majka, sve se promenilo! Nisam mogla ni da zamislim koliko čovek postaje bogatiji i ispunjeniji kada dobije dete. Mila je u meni probudila najdivnije i najnežnije osećaje koji postoje. Posvećena sam detetu maksimalno, želim da znam i učestvujem u svakom novom pokretu, osmehu i svemu što se dešava u njenom životu, postala sam dosta odgovornija. Mislim da samo majčinstvo natera na takvu promenu - ispričala je ona i dodala:

Oduvek sam volela da budem kao moja majka, da budem kao ona i da imam troje dece. Mladen hoće da ih imamo petoro

Autor: Nikola Žugić