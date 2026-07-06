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Nestao deka Mladen (74) iz Vrbasa! Izašao iz kuće, pa otišao u nepoznatom pravcu, detalj od ranije sve brine

Izvor: Telegraf, Foto: Foto/Društvene mreže ||

Deka Mladen Bjelica (74) iz Vrbasa nestao je 5. jula i od tada mu se gubi svaki trag, a na društvenim mrežama poslat je apel svim ljudima da ukoliko imaju bilo kakve informacije o istim obaveste policijsku stanicu u tom gradu.

Kako piše Instagram stranica "nestali_srbija", petog jula ujutru Mladen je izašao iz kuće i otišao u nepoznatom pravcu.

I ranije se dešavalo da, kako piše dalje, odluta, pa ga vrate meštani kući, kao i da je Mladen u poodmakloj demenciji.

Ima sedu kosu, braon oči i visok je 172 cm. Na sebi je imao plavo zelenu majicu sa kragnom La Costa, sivo plave pantalone sa džepovima sa strane, crne patike i sivi kačket, piše na kraju apela.

Autor: S.M.

#Mladen Bjelica

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