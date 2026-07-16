NIKOLA JOKIĆ NA LETOVANJU U CRNOJ GORI! Otišao u šumu sa prijateljima: Isplivale slike sa odmora košarkaša (FOTO)

Posle naporne sezone, Nikola Jokić je otišao na zasluženi odmor. On trenutno boravi u Crnoj Gori, a na društvenim mrežama su se pojavile fotografije sa njegovog letovanja.

Kako je veliki ljubitelj prirode, Nikola Jokić je odlučio da vreme provede na Trnovačkom jezeru u Parku prirode.

On je uživao sa prijateljima u šumi i opuštenom izdanju. Sedeli su na drvenim klupama dok je na stolu u plastičnim činijama bila hrana. Za ručak su imali šnicle i salatu, a Jokić je zagrljen pozirao sa prijateljem.

Čime se bavi žena Nikole Jokića

Iako niže uspehe, Nikola se trudi da ostane prizeman i privatnost krije od očiju javnosti. On sa suprugom Natalijom ima dvoje dece, a malo ko zna čime se ona bavi.

Natalija Jokić je studirala psihologiju na Seminole State College-u u Americi, a kasnije diplomirala i magistrirala na Metropolitan State University-u u Denveru. Postala je profesionalka u svojoj oblasti, a prema američkim medijima, njena godišnja plata iznosi oko 100.000 dolara.

Na Instagramu je prati gotovo 80 hiljada ljudi, a njen profil je prepun porodičnih uspomena i trenutaka podrške Nikoli. Iako voli privatnost, često slavi male i velike uspehe svoje porodice – od veridbe 2020. godine, preko venčanja u Somboru, pa sve do rođenja ćerke Ognjene u Denveru.

Autor: M.K.