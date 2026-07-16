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Viki Miljković broji sitno do albuma koji Balkan čeka 17 godina: Da zajedno stvaramo nove uspomene! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Ima veliku tremu i odgovornost zbog svoje publike, ali ono što je pripremila nema sumnje da će se svima svideti, s obzirom na to da njene nove pesme fanovi čekaju već skoro dve decenije.

Folk zvezda Violeta Viki Miljković uveliko privodi kraju rad na novom studijskom albumu, koji njena verna publika iščekuje punih 17 godina. Posle gotovo dve decenije, vreme je da se otvori novo poglavlje u karijeri jedne od najvoljenijih pevačica na ovim prostorima, a uzbuđenje među fanovima iz dana u dan sve je veće.

Foto: E-Stock/Foto: Gaja

Viki je na svojim društvenim mrežama objavila novi video sa fotografisanja za album, otkrivši tek nekoliko pažljivo odabranih kadrova. Iako nije želela da otkrije previše, upravo ti kratki trenuci bili su dovoljni da dodatno rasplamsaju znatiželju publike. Komentari podrške i oduševljenja ne prestaju da pristižu, a fanovi širom Balkana s nestrpljenjem odbrojavaju dane do trenutka kada će čuti nove pesme.

- Dragi moji, ostalo je još malo vremena do izlaska mog novog albuma. Potrudila sam se da svu ljubav, snagu i radost koju mi godinama pružate pretočim u nove pesme. Jedva čekam da ih čujete i da zajedno stvaramo nove uspomene. Vaša Viki - napisala je pevačica uz video na mrežama.

Posebnu pažnju izaziva i duet sa Nerminom Handžićem, pobednikom “Zvezda Granda”, za koji je spot već snimljen. Ova pesma uskoro će ugledati svetlost dana i biće svojevrsna uvertira u album koji se godinama sa nestrpljenjem očekuje.

Foto: Pink.rs

Novi album Violete Viki Miljković, kao i prvi studijski album Nermina Handžića, biće ujedno i prva izdanja produkcijske kuće Balkan Sound Factory, koju je osnovao istaknuti producent, kompozitor, aranžer i vrhunski harmonikaš Dragan Tašković Taške.

Sve što je do sada objavljeno nagoveštava da publiku očekuje veliki muzički događaj. Posle 17 godina tišine kada je reč o studijskom albumu, Viki Miljković vraća se sa projektom u koji je utkala emocije, iskustvo i ljubav prema muzici, spremna da svojoj publici uzvrati na dugogodišnjoj vernosti na način koji samo velike zvezde umeju.

Autor: Pink.rs

#Nermin Hadžić

#Violeta Viki Miljković

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