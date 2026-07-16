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Danas su postali roditelji, a evo kako je započela ljubavna priča Anastasije u Gudelja: Venčali se dva puta

Izvor: blic, pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Anastasija i Nemanja Gudelj postali su roditelji preslatkog dečaka, koji je na svet stigao tik nakon što je par proslavio 3. godišnjicu braka. Danas su roditelji malog Ilijana, a njiihova ljubavna priča počela je pre nešto više od četiri godine.

Anastasija i Nemanja upoznali su se 2022. godine preko zajedničkih prijatelja, a posle nekoliko susreta, nakon što je postalo jasno da obostrane simparije postoje, upustili su se u vezu.

U aprilu iste godine, odjeknula je vest o novom paru na javnoj sceni, a oni su se tada zabavljali već mesec dana.

Foto: Instagram.com

S obzirom da je Nemanja Gudelj već tada zbog poslovnog angažmana živeo u Sevilji, Anastasija je dosta vremena provodila u Španiji, gde ju je porodica Gudelj odmah lepo prihvatila.

Porodice Gudelj i Ražnatović upoznale su se kada je Anastasija proslavila 25. rođendan, a kada ju je njen izabranik osvojio prelepim poklonom, od velikog emotivnog značaja.

Reč je o slici Anastasije i njenog oca Željka Ražnatovića koja je urađena na njegov zahtev, a koju joj je poklonio na intimnoj proslavi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Dva venčanja

Anastasija i Nemanja svoju ljubav krunisali su brakom, a imali su dva venčanja, crkveno 14. jula 2023. godine , i građansko, 28. maja na intimnom slavlju u Cecinoj vili na Dedinju.

Foto: Instagram.com

Anastasija i Nemanja svoju ljubav nikada nisu krili a svoj miran život nastavili su da vode u svom domu u Sevilji, gde je kao poklon za 3. godišnjicu braka stigao njihov sin.

- Srećna nam 3. godišnjica braka ljubavi! Da me zauvek ovako nosiš kada me noge bole. Volim te - glasila je Anastasijina čestitka Nemanji, ovim povodom.

Autor: N.B.

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