VELJKO KRENUO U ŠPANIJU DA UPOZNA SESTRIĆA: Ražnatović se oglasio sa aerodroma, puca od sreće, a evo ko mu pravi društvo (FOTO)

Sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović i njegova supruga Bogdana otputovali su u Sevilju kako bi sa Anastasijom Ražnatović i Nemanjom Gudeljem proslavili rođenje njihovog sina Ilijana.

Veljko je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa aerodroma, na kojoj pozira sa suprugom dok čekaju let za Španiju. Nasmejani i odlično raspoloženi, pokazali su koliko se raduju susretu sa najmlađim članom porodice.

Ni Ceca Ražnatović neće dugo čekati da upozna unuka. Pevačica će, odmah po završetku koncerta u Crnoj Gori, koji je zakazan za 17. jul, otputovati u Sevilju kako bi vreme provela sa ćerkom, zetom i tek rođenim njenim četvrtim unukom.

Tamo će je dočekati porodica Gudelj, sa kojom će zajedno obeležiti dolazak novog člana porodice.

Nakon što su Anastasija i Nemanja objavili prvu fotografiju naslednika, Ceca nije krila emocije, pa je kratko poručila:

- Slava Bogu.

Ime koje su ponosni roditelji odabrali za svog sina nije često na ovim prostorima, ali nosi snažnu simboliku. Ilijan potiče od hebrejskog imena „Eliyahu“, koje znači „Bog je moj Gospod“ ili „onaj koji pripada Bogu“. U mnogim tradicijama ovo ime predstavlja veru, snagu, zaštitu i svetlost, zbog čega ima posebno mesto među biblijskim imenima.

Da u porodici vladaju skladni odnosi, Ceca je više puta javno isticala.

-Ne znam, ja nisam stvarno posesivna, zato ja stalno zadirkujem koleginice na taj način. Valjda zato što ja to nikad nisam bila. Nikada nisam bila luda tašta i da zet ima fobiju od mene. Mene moj zet obožava. Da se ja mešam i zvocam njima i da imam svoj stav i mišljenje o svemu i svačemu ili tako za snajku... Ja nemam taj tip, imam svoj život i pustila sam svoju decu da žive svoje živote jer njima i pripadaju njihovi životi - rekla je Ceca za Blic.

Autor: N.B.