Tuga u domu našeg glumca! Emotivnim rečima se oprostio od oca: Eto vidiš sine, i sa neba, ti u rebra...

Preminuo otac Ljubomira Bandovića pre šest dana i to u 73. godini života. Glumac se potresnom porukom oprostio od njega, ne skrivajući koliko mu je teško.

Ljubomir Bandović od oca Radonje oprostio se emotivnom porukom u stihovima.

- Tata...Vaspitanje. Pa kaže: „Poštenje. Šta to znači? To znači odanost, a odanost je skupa. Potrošačka korpa, ispovest krupna. Pitaš me ti, pre neki dan, koliko treba piletu. Ja ne kontam. Dokle da se izlegne? Šta buncaš, kom piletu? Bilo kom. Koliko mu treba? Ne znam, rekoh. Koliko god mu treba. Eto vidiš, sine, i sa neba ti u rebra. I volim što si voleo da se smeješ.“

- Radonja Rajo Bandović

- 24.02.1953-10.07.2026."

Veliki broj kolega i prijatelja glumcu je ispod objave izjavilo saučešće i pružilo podršku.

O porodici govorio samo jednom

Glumac, koji o privatnom životu govori retko, o svojoj porodici i uspomenama na detinjstvo govorio je samo jednom.

– Mama i tata su radili u fabrici “Koštana”, pravili cipele, i dobijali su karte za pozorište. Ali nisu išli. Ne idu ni danas, ne gledaju ni mene. Brat i ja smo išli u pozorište. Ali kada sam sa 10 godina gledao Kraljevačko pozorište i predstavu “Moj tata, socijalistički kulak”, shvatio sam da sve što hoću da budem jeste glumac. Uvideo sam da ukoliko tu postoji način da praviš svoju stvarnost onda je to umetnost koju ja hoću da stvaram.

Autor: N.B.