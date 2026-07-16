IMA 57 GODINA, A FIGURA JOJ JE ZA ČISTU DESETKU! Pevačica se skinula u kupaći i zapalila mreže, ovako održava vitku liniju (FOTO)

Pevačica domaće muzike Slađana Delibašić (57) spas od velikih vrućina potražila je na splavu. Pokazala je i da na ovom mestu uživa u društvu pasa, budući da je poznato da je veliki ljubitelj životinja.

Slađa Delibašić za ovu priliku obukla je crno-beli bikini koji je istakao njenu zavidnu figuru u šestoj deceniji života.

Pevačica je u video-snimku koji je objavila na društvenoj mreži Instagram otkrila kako provodi vreme na splavu.

- Pravi odmor na splavu. Pretoplo, ali je oblačno. Tu sam sa moji društvom, sad ćete da ih vidite - rekla je ona i pokazala da joj društvo prave psi.

Slađa je na splavu uživala bez šminke na licu, skupljene kose, a tetovaže na telu i bujne grudi mnogima su privukle pažnju.

"Ja ništa ne jedem"

Iako naporno vežba kako bi održala svoju prepoznatljivu vitku liniju, Slađa Delibašić je otkrila da je njena ishrana zapravo svedena na minimum.

- Ja ništa ne jedem. Godinama jedem tost i salatu. Samo to jedem. Nisam ljubitelj hrane, slatkiše retko jedem, hleb nikada - priznala je pevačica i šokirala javnost.

Ono što je posebno zaprepastilo mnoge jeste njena izjava o hidrataciji tokom dana, ali i tokom napornih fizičkih aktivnosti.

- Ne pijem vodu, pijem tonik, uveče vince... Popijem eventualno uveče jednu čašu vode. Nedavno su mi rekli da moraju da me uzmu za primer. Znam da nije dobro ovo što pričam, ali ne mogu da se foliram. Meni ovo prija i izgledam savršeno i ja i moja koža i telo. Takav mi organizam - iskrena je Slađa.

Ona je dodala i da joj ekstremni treninzi bez trunke tečnosti ne predstavljaju nikakav problem.

- U stanju sam da trčim sat i po vremena i da ne uzmem gutljaj vode. Živim na tome - rekla je pevačica, koja je progovorila i odnosu sa bivšim suprugom Đoletom Đoganijem.



Autor: N.B.