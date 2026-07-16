SKINULA SE GOCA TRŽAN! Pevačica pokazala obline u bikiniju, a evo kako je uspela da smrša 10 kilograma: Ovo je njen detaljni jelovnik (FOTO)

Pevačica Goca Tržan (52) trenutno uživa u Crnoj Gori odakle se oglasila na društvenim mrežama. Ona je pokazala kako odmara od napornih poslovnih obaveza između kojih je uspela da ugrabi trenutak za sebe.

Goca Tržan je podelila fotografiju sa plaže dok se sunčala ispod baldahina, a na sebi je imala plavi bikini.

Ona uspeva da godinama održava sličnu kilažu, a jednom prilikom je otkrila kako je uspela da skine višak od 10 kilograma nakon porođaja.

Inače, ona je nedavno otkrila i da izbegava hleb, peciva i slatkiše.

- Izbegavam hleb, toliko volim hleb i sve što ima veze sa testom, ali moram da se klonim takvih stvari. Obožavam kifle, peciva, ali ne smem to da jedem i svesna sam toga. To je najopasnije za mene, moj organizam i kilažu. Kada izaberem da jedem testo, sama sve umesim i to me ne nadima. Nije problematično kao kupovno. Sama pravim picu, umesim testo na podlogu i stavim sastojke za koje znam da su niskokalorični. - rekla je Goca.

Ivan joj se obratio iz Elite

Njen bivši suprug, Ivan Marinković, doneo je odluku da joj javno uputi čestitku pred kamerama.

„Danas je osmi jul, jednoj Gordani Tržan je rođendan 52., mojoj bivšoj ženi, majki mog prvog deteta. Srećan 52. rođendan Goco Tržan“, glasila je Marinkovićeva poruka.

Autor: M.K.