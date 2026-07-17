Afera političara i ljubavnice tresla je region! Pevačici ovo nikada nisu oprostili: Veliki moralisti su me zabranili

Jasna Zlokić, čiji je glas decenijama sinonim za čistu emociju, osamdesetih godina našla se u središtu nezapamćenog skandala zbog pesme koja je preko noći postala nepoželjna. Iako je bila na vrhuncu slave, jedan nastup zamalo je trajno prekinuo njen muzički put.

Sve je počelo 1986. godine na festivalu u Splitu, gde je Jasna izvela numeru pod nazivom "Pismo". Iako je pesma bila umetnički vredna, njen provokativni tekst izazvao je tektonski poremećaj u tadašnjoj javnosti.

Glavni razlog za osudu bio je sam koncept pesme – tekst je bio osmišljen kao direktno obraćanje ljubavnice zakonitoj supruzi. Mediji su podigli ogromnu prašinu, a tadašnje društvene strukture i dežurni "veliki moralisti" smatrali su da je apsolutno neprihvatljivo da se o takvim intimnim i kontroverznim temama javno peva.

Politička pozadina i nemilosrdna zabrana

Međutim, ono što je situaciju učinilo još alarmantnijom bile su glasine koje su se brzinom svetlosti širile regionom. Tvrdilo se da je tekst pesme "Pismo" zapravo inspirisan stvarnom ljubavnom aferom jednog tadašnjeg veoma poznatog političara i njegove ljubavnice.

Vlasti su na ove spekulacije reagovale brzo i nemilosrdno. Pesma je hitno zabranjena na većini radio i TV stanica širom bivše Jugoslavije, a taj embargo trajao je sve do 1990. godine. Ova zabrana bacila je veliku senku na Jasnine dotadašnje uspehe i primorala je da se u tom periodu gotovo potpuno povuče sa scene.

"Veliki moralisti su smatrali da to nije zgodno"

Pevačica se svojevremeno, u jednoj od svojih izjava, osvrnula na ovaj težak period i objasnila kako je ona videla celu situaciju:

– To je malo provokativna pesma i malo neobičnog teksta, ali vrlo životnog. Čula sam za tu priču da nije smela da se pušta na radiju. Možda su veliki moralisti smatrali da nije zgodno da se to peva – izjavila je Jasna Zlokić o spornoj numeri.

Od Vele Luke do vrha estrade

Uprkos skandalu koji joj je obeležio deo karijere, Jasna je ostala jedna od najvećih zvezda regiona. Rođena je u Veli Luci, kao i legendarni Oliver Dragojević, a karijeru je započela pobedom na festivalu "Prvi glas Dubrovnika" 1974. godine. Tokom bogate karijere snimila je 20 albuma, a u Beogradu je čak dva puta proglašavana pevačicom godine. Njeni hitovi poput "Skitnice" i "Adio Bella" i danas su nezaobilazni deo muzičke istorije ovih prostora.



Autor: N.B.