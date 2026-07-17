Nakon poraza Engleske na Svetskom prvenstvu, kralj Čarls utehu je pronašao na neobičan način

Samo dan nakon bolnog poraza Engleske od Argentine u polufinalu Svetskog prvenstva, kralj Čarls III potražio je utehu u lokalnoj pivnici. Uz osmeh i čašu piva, monarh je pokazao da deli razočaranje svojih sunarodnika zbog propuštene prilike za finale.

Poseta kralja Čarlsa III pivnici "Hall and Woodhouse Badger" u Dorsetu, povodom njene 250. godišnjice, postao je savršena prilika za neformalno druženje s narodom. Iako je protokol bio u prvom planu, sportski rezultati i slomljena srca navijača bili su nezaobilazna tema razgovora tokom čitave posete.

Dan za utapanje tuga

Kralj Čarls i kraljica Kamila posetili su porodičnu pivnicu gde je 77-godišnji kralj iskušao svoje veštine u točenju piva. Isprobavajući lokalna piva, kralj se našalio na račun fudbalske drame koja je zadesila englesku reprezentaciju nakon što je Argentina preokrenula rezultat u samoj završnici utakmice.

Objavu koju je podelio zvanični Instagram profil kraljevske porodice prikazao je kralja tokom degustiranja koji je izmamio osmehe prisutnih svojom opaskom: "Dobar je dan za utapanje nekoliko tuga".

Gutted. England, you gave it everything and we are all so proud of you.



Thank you to everyone on and off the pitch, for an incredible tournament. The fight and belief you have shown has inspired us all. The most complete England team in a tournament. Hold your heads high 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



W https://t.co/PDBNEsuVfS — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 15. јул 2026.

Vilijamovo razočaranje

Dok je kralj tugu lečio humorom, njegov sin, princ Vilijam, nije krio koliko ga je poraz pogodio. Kao veliki zaljubljenik u fudbal i pokrovitelj fudbalskog saveza, Vilijam je poručio: "Utučen sam. Engleska, dali ste sve od sebe i svi smo neizmerno ponosni na vas. Hvala svima na terenu i van njega na neverovatnom turniru. Borbenost i vera koje ste pokazali sve su nas nadahnule. Ovo su najkompletniji engleski momci na jednom turniru. Glavu gore", poručio je princ.



Autor: N.B.