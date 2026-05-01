Kralj Čarls darovao Trampu neobičan poklon: Objasnio koju poruku nosi, a onda je priču okrenuo na šalu!

Kralj Čarls uručio je Donaldu Trampu simboličan poklon sa britanske podmornice, uz suptilne šale o zajedničkoj istoriji i savezništvu dve države.

Prvi dan državne posete kralja Čarlsa III Sjedinjenim Državama, prve otkako je krunisan, protekao je u znaku obnove „posebnog odnosa“ dveju zemalja, ali i uz nekoliko suptilnih provokacija upućenih američkom predsedniku Donaldu Trampu. Britanski monarh uručio je predsedniku Trampu značajan poklon sa pomno odmerenom porukom tokom svečane večere u Beloj kući.

Dan je započeo susretom ispred Bele kuće, a kako je odmicao, 77-godišnji kralj Čarls i 79-godišnji predsednik Tramp pokazali su srdačan odnos, razmenjujući ljubazne izjave o zajedničkoj kulturi i istoriji svojih zemalja, ali i razmenjujući poneku neprijatnu šalu. Vrhunac je bio dirljiv, ali i znakovit dar – džinovsko mesingano zvono sa ugraviranim Trampovim imenom, koje je kralj poklonio predsedniku, svom poznaniku već 20 godina.

Dar sa istorijskom težinom

Iako ovo sjajno mesingano zvono možda nema novčanu vrednost darova kojima su neke zemlje obasipale Trampa, poput Katara koji mu je poklonio Boing 747, njegova istorijska važnost daleko je veća. Zvono, naime, potiče sa britanske podmornice iz Drugog svetskog rata nazvane H.M.S. Tramp. Ta podmornica odigrala je ključnu ulogu za Kraljevsku mornaricu u osiguravanju svetskih plovnih puteva za britanski i američki odgovor na uspon nacizma u Evropi.

Kralj Čarls, koji je i sam pre pola veka služio u Kraljevskoj mornarici, objasnio je predsedniku da je podmornica imala "kritičnu ulogu tokom rata na Pacifiku", podsetivši kako su Nemačka i Japan poraženi zahvaljujući snazi transatlantskog saveza. Monarh je naglasio da je zvono sa broda njegov „lični“ dar predsedniku te dodao: "Neka stoji kao svedočanstvo zajedničke istorije naših naroda i sjajne budućnosti." A onda je usledila neočekivana i suptilna šala.

"Ako nas trebate, samo pozvonite"

"A ako nas ikada budete trebali, samo pozvonite", našalio se kralj, aludirajući na vek vojne saradnje dva saveznika, sa 12.000 američkih vojnika stacioniranih u Britaniji i hiljadama obaveštajaca koji rade u britanskom špijunskom centru GCHQ.

No, ova opaska bila je i suptilna referenca na trenutne napetosti. Predsednik Tramp nedavno je oštro kritikovao britanskog premijera Kira Starmera jer se, zajedno sa ostatkom NATO-a, suzdržao od pridruživanja američko-izraelskom ratu protiv Irana.

Tramp je tada britansku Kraljevsku mornaricu, koja je vladala svetskim okeanima u vreme kad je Amerika pre 250 godina izborila nezavisnost, potcenio, a njena dva nosača aviona nazvao "igračkama" jer nisu odmah raspoređeni na Bliski istok. Dar u obliku zvona sa britanskog broda koji je branio američke interese na Pacifiku mogao bi da posluži kao podsetnik na tu istoriju.

Šala na račun istorijskih saveznika

Iznenađujućem humoru kralja Čarlsa tu nije bio kraj. Osvrnuo se i na druge transatlantske nesuglasice poslednjih meseci.

"Nedavno ste komentarisali, gospodine predsedniče, da bi evropske zemlje govorile nemački da nije bilo Sjedinjenih Država. Smem li primetiti da biste vi, da nije bilo nas, govorili francuski?" rekao je kralj, što je izazvalo smeh u dvorani.Svoj govor, za koji je dobio ovacije, zaključio je pomirljivim tonom."Američko vođstvo pomoglo je u obnovi razorenog kontinenta, odigravši odlučujuću ulogu kao branitelj slobode u Evropi. Mi to, a i ja lično, nikada nećemo zaboraviti", poručio je kralj Čarls.

Autor: M.K.