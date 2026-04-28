Kralj Čarls III u Kongresu: Obe zemlje posvećene očuvanju demokratije

Britanski kralj Čarls III izjavio je danas, prilikom obraćanja u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, da su dve države, bez obzira na razlike "ujedinjene u posvećenosti u očuvanju demokratije".

"Bez obzira na naše razlike, bez obzira na neslaganja koja imamo, ujedinjeni smo u našoj posvećenosti očuvanju demokratije, zaštiti svih naših ljudi od zla i odavanju počasti hrabrosti onih koji svakodnevno rizikuju svoje živote u službi naših zemalja", rekao je Čarls, koga su u Kongresu prisutni pozdravili ovacijama, prenosi CBS.

Kralj Čarls III je zahvalio američkom narodu što je dočekao njega i njegovu suprugu, kraljicu Kamilu, kako bi obeležili 250. godina od donošenja Deklaracije o nezavisnosti, kojom je 4. jula 1776. godine, 13 britanskih kolonija u Severnoj Americi proglasilo nezavisnost od Velike Britanije.

"I tokom svog tog vremena, naše sudbine kao nacija bile su međusobno povezane. Kao što je Oskar Vajld rekao 'danas imamo zaista sve zajedničko sa Amerikom, osim, ​​naravno, jezika'", rekao je britanski kralj.

Kralj Čarls III se našalio navodeći da, kada se obraća parlamentu u Velikoj Britaniji, tamo još slede "vekovnu tradiciju", i za svaki slučaj drže jednog člana parlamenta za taoca dok se on bezbedno ne vrati.

"Još uvek sledimo vekovnu tradiciju i uzimamo člana parlamenta za 'taoca', držeći njega ili nju u Bakingemskoj palati dok se bezbedno ne vratim. Ovih dana se prilično dobro brinemo o našim 'gostima', do te mere da često ne žele da odu", našalio se Čarls.

Govoreći o pucnjavi na svečanoj večeri Udruženja dopisnika iz Bele kuće, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, Čarls je rekao da "takvo nasilje nikada neće uspeti".

Kralj Čarls III i njegova supruga, kraljica Kamila su se pre njegovog obraćanja u Kongresu u Beloj kući, sastali sa Trampom i njegovom suprugom, prvom damom SAD Melanijom Tramp, uz zvaničnu državnu ceremoniju, prelet aviona i svečanu paljbu iz topova.

Obraćanje Čarlsa III u Kongresu je tek drugi put u istoriji da je britanski monarh održao govor pred Kongresom, a njegova majka, kraljica Elizabeta II, postala je prva koja je to učinila kada se obratila tom telu 1991. godine.

