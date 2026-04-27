Kralj Čarls III u kraljica Kamila doputovali u SAD: Sastanak sa Trampom tek u Beloj kući (FOTO)

Britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila doputovali su danas u Vašington gde su se sastali sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i prvom damom Sjedinjenih Američkih Država Melanijom Tramp.

Kraljevski par dočekalo je nekoliko zvaničnika, počasna garda i vojni orkestar, ali ne i Tramp, prenosi BBC.

Oni su se sa Trampom i prvom damom sastali u Beloj kući gde će popiti čaj, nakon čega će zajedno prisustvovati baštenskoj zabavi.

Nakon što je u subotu došlo do pucnjave u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, kada je naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Alen (31) ispalio više hitaca i nakon čega su Tramp i drugi visoki zvaničnici SAD evakuisani, pojavile su se sumnje da će britanski kraljevski par putovati u SAD, ali je naknadno iz Bakingemske palate potvrđeno da će četvorodnevna poseta kralja Čarlsa III biti održavana po planu.

Tramp je takođe potvrdio za da će kralj Čarls posetiti SAD uprkos pucnjavi.

Britanski premijer Kir Starmer, uputio je jutros poruku američkom predsedniku u znak solidarnosti zbog incidenta i rekao da su osoblje britanske ambasade i drugi Britanci koji su bili na večeri "veoma zahvalni američkoj Tajnoj službi na akciji koju su preduzeli".

Autor: Marija Radić