TO JE DEO NJEGOVOG PERFORMANSA! Viki Miljković se oglasila nakon što je pokrenuta peticija da se Desingerici zabrane nastupi u Crnoj Gori: Čudno je, ali...

Nakon što su pojedini u Crnoj Gori pokrenuli peticigu da Dragomiru Despiću Desingerici zabrane da nastupa, oglasila se Viki Miljković. Naime, cela drama je počela nakon što je reper u Budvi šišao momke iz publike, te je na jednom profilu na Instagramu osvanula ideja o njegovoj zabrani.

Uz to, Viki nakon 17 godina ona izdaje svoj novi album, a sada je otkrila kako se oseća i šta može da se očekuje od novih pesama.

- Da, baš zato Imam tu odgovrnost toliko ga dugo spremam, najavljujem... toliko dugo se bavimo time..ima taj ton i note prožima se kroz 2000-te ustvari totalno 2000, samo sa novim aranžmanima i zvukom, spotovi su savrmeneiji - rekla je Viki.

O današnjim pesmama

Viki ističe da pesme koje mladi slušaju danas kaskaju kada je reč o emociji koja, prema njenom mišljenju, nedostaje u tim numerama.

- Nedostaje ta emocije, ovo je vreme AI, ja to ne podnosim i to kod mene nećete čuti. Ja podržavam mlađu populaciju ima kvalitetnih izvođača evo Despić, ne što je moj... Navešću njega zaista pravi dobru muziku, jeste digitalno ali nema AI - kaže Viki.

O Desingerici: To je deo njegovog performansa

Pevačica je odgovorila na pitanje kako komentariše njegov performans u Budvi, ali i gorepomenutu peticiju koja je pokrenuta.

- To su pitanja za njega, ne bih da komentarišem. On je jako pametan momak i vodi karijeru na način koji tako vidi, postoji jako dugo.To je prosto deo njegovog performansa, jako je čudno, ali to su pitanja za njega - iskreno je rekla Viki, a zatim se nadovezala na to da li ćemo njih dvoje i dalje gledati zajedno u "Pinkovim zvezdama".- Ja se nadam ako Bog da, tim koji pobeđuje i ne treba menjati - zaključila je ona u razgovoru za Telegraf.

Peticija

Saopštetenje o pokrenutoj peticiji protiv repera prenosimo u celosti:

- Pružamo punu podršku Svetlani u ovoj borbi i pozivamo sve da uradimo ono što je u našoj moći. Ovakvo ponašanje prema tinejdžerima najoštrije osuđujemo. Kao znak našeg stava, toj osobi zabranjujemo ulazak u naše objekte. Možda nikada ne bi ni došao, ali ako svi pokažemo isti stav, neće imati gdje da dođe - pisalo je u objavi na pomenutom Instagram profilu, a u nastavku su dodali:

- Dosta je normalizacije sadržaja i ponašanja za koje smatramo da nisu primjereni djeci i mladima. Dok se trudimo da sačuvamo vrijednosti koje su nam preci ostavili, da njegujemo našu tradiciju, kulturu i svetinje, vjerujemo da moramo zaštititi i našu djecu od sadržaja i uzora koje smatramo štetnim. Desingerica napolje iz Crne Gore - pisalo je u objavi.

Desingerica: Ljudi im se smeju

Inače, redakcija Kurira je kontaktirala Despića nakon što se saznalo za aktuelnu dramu.

- Dobro ste rekli, pojedini ne žele, to su njihove lične frustracije što su neuspešni u životu, pa ih leče na taj način. Parametar primerenosti je svakom na drugačijem nivou, tako da bih u ovom slučaju rekao da ti što to pričaju i pišu nisu u pravu i nisu deo većine i da nikog generalno ne zanima njihovo mišljenje, već im se ljudi smeju i gledaju ih ko budale - zaključio je Desingerica za Kurir.

Autor: M.K.