Jelena Karleuša nastupila u Banja Luci! Publika je pozdravila uz ovacije, nikad emotivniji nastup (VIDEO)

Naša pop pevačica i članica stručnog žirija "Pinkove zvezde", Jelena Karleuša, sinoć je nastupila u Banja Luci, gde se našla i naša ekipa!

Ekipa portala Pink.rs sinoć je ispratila nastup Jelene Karleuše, članice žirija "Pinkovih zvezda", kada je ona istupila pred publiku u Banja Luci, a ista ju je dočekala uz ovacije.

Iako su sve do kasnih sati pevali sve pevačicine numere, mnogi su ovaj nastup, nakon duže pauze koju je Jelena imala, opisali kao njen najemotivniji nastup do sada.

"Napisao mi je poruku: "Je l' da crknem?", odgovorila sam mu: "Da"

Podsetimo, Jelena Karleuša je gostujući u "Amidži šou" pričala o svojim novim projektima, ali i o tome da joj je bivši suprug Duško Tošić poslao poruku nakon što je objavila pesmu "Sad je sve ok".

- Ono što je publika već čula to je pesma "Sad je sve okej", hvala svima za divne komentare, prva je u trendingu u regionu. Ljudi misle da je ta pesma o meni, o mom životu, da sam pričala o propalom braku, ali u toj pesmi može da se nađe svako od nas jer svi smo u životu imali propale veze i brakove. Ljudi su mi verovali, to pokazuje ovaj uspeh, ja nemam minut plaćenog marketinga. Sramota me je da kupujem ljubav publike posle 30 godina karijere. Balada je, pustili smo je u dva ujutru, hvala autorima koji su sa mnom sarađivali. Od Marine Tucaković i Ateljea Trag koji su mislili da naću isploviti, hvala novim autorima. Imali smo veliki zadatak da napravimo nešto što će biti u rangu svih najvećih pesama i hitova koje sam imala. A sada publika zaslužuje dve brze pesme - rekla je Jelena i dodala:

- Čak mi je i bivši muž poslao poruku: "Da crknem, je l'?", posle dužeg vremena mi je poslao poruku, a ja sam mu odgovorila sa "Da" - rekla je Jelena.

Autor: pink.rs