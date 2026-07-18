Uroš Plavšić priveden nekoliko sati nakon što je izgovorio sudbonosno 'DA': Novi detalji incidenta na VMA

Bivši košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac Srbije Uroš Plavšić uhapšen je nakon incidenta koji se dogodio na Vojno-medicinskoj akademiji (VMA), gde je, kako nezvanično saznajemo, tokom noći između 16. i 17. jula došlo do sukoba sa pripadnikom obezbeđenja.

Prema navodima, Plavšić je na kompleks VMA ušao nakon što je preskočio ogradu, a potom je došlo do fizičkog sukoba sa pripadnikom obezbeđenja. Vojno lice je uspelo da ga savlada, nakon čega je obaveštena Vojna policija, koja ga je potom predala pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova.

Tokom incidenta, pripadnik obezbeđenja zadobio je lakše telesne povrede glave i ruke. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je hapšenje Plavšića, kome je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje za krivično delo napad na vojno lice u vršenju vojne službe.

Vest o hapšenju stiže samo nekoliko dana nakon što je Plavšić imao jedan od najvažnijih životnih događaja. On se 16. jula crkveno venčao sa Jovanom Tomić, influenserkom i bivšom učesnicom jednog rijaliti programa. Par je organizovao gala slavlje za porodicu, prijatelje i saradnike, a Plavšić i Tomićeva su prethodno već obavili građansko venčanje.

Uroš Plavšić je rođen 1998. godine u Srbiji, a košarkašku karijeru gradio je kroz američki koledž sistem, gde je nastupao za Univerzitet Tenesi, a potom i za Univerzitet Nebraska. Nakon povratka u Evropu igrao je za nekoliko klubova, pre nego što je stigao u Crvenu zvezdu.

U dresu crveno-belih nastupao je tokom sezone 2024/2025, a sa klubom je osvojio domaće trofeje. Prethodno je branio boje Mege, a nastupao je i za reprezentativne selekcije Srbije.

Plavšić je bio deo šireg spiska reprezentacije Srbije i učestvovao je u radu sa nacionalnim timom, dok je u mlađim kategorijama nosio dres Srbije na međunarodnim takmičenjima.

Nakon odlaska iz Crvene zvezde, Plavšić je nastavio karijeru u inostranstvu. Trenutno nastupa za Kluž.

Slučaj incidenta na VMA sada je u nadležnosti tužilaštva.S obzirom na to da je vojno lice tokom ovog incidenta zadobilo lakše telesne povrede glave i ruke, košarkašu preti od tri meseca do pet godina zatvora.

Plavšiću je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Zasad nije poznato zbog čega i kako je došlo do incidenta.

Autor: Marija Radić