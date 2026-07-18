UHAPŠEN KOŠARKAŠ UROŠ PLAVŠIĆ! Napao vojno lice na VMA

Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer je, kako saznajemo, u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojnomedicinske akademije (VMA) i fizički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja.

Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju. Kako saznajemo, organi vojne policije su Plavšića predali patroli MUP-a.

Pripadnik obezbeđenja VMA je u sukobu sa napadačem zadobio lakše telesne povrede glave i ruke.

Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na vojno lice u vršenju vojne službe, potvrđeno je za Kurir u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: D.S.