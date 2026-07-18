AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN KOŠARKAŠ UROŠ PLAVŠIĆ! Napao vojno lice na VMA

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Bivši košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić uhapšen je juče po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer je, kako saznajemo, u noći između 16. i 17. jula preskočio ogradu Vojnomedicinske akademije (VMA) i fizički napao vojno lice - pripadnika obezbeđenja.

Napad se dogodio na prijavnici broj 2, ali je pripadnik obezbeđenja uspeo da ga savlada i pozove vojnu policiju. Kako saznajemo, organi vojne policije su Plavšića predali patroli MUP-a.

Pripadnik obezbeđenja VMA je u sukobu sa napadačem zadobio lakše telesne povrede glave i ruke.

Plavšiću je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na vojno lice u vršenju vojne službe, potvrđeno je za Kurir u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: D.S.

#Beograd

#Crvena Zvezda

#Hapšenje

#Košarkaš

#Napad

#Uroš Plavšić

#VMA

#viša javno tužilaštvo

#vojno lice

POVEZANE VESTI

Hronika

Uhapšen i Jovan Kovačević, prvi čovek za legalizaciju na Vračaru!

Hronika

NOVO VELIKO HAPŠENJE Policija upala na VMA, u toku privođenje načelnice

Hronika

VELIKA AKCIJA HAPŠENJA U BEOGRADU: Pronađene bombe, puške, pištolji i municija!

Politika

UHAPŠEN BLOKADER ZVANI GANDI: Planirao blokadu auto-puta i prekid isporuke struje

Hronika

SLAVOLJUB TRAJKOVIĆ TRAJKO UHAPŠEN ZBOG PUCNJAVE U RESNIKU! Sudi mu se za pokušaj ubistva u 'Braunu'

Politika

SAZNAJEMO! Uhapšen advokat Čedomir Stojković zbog pozivanja da nasilnu promenu vlasti u Srbiji