SAZNAJEMO! Uhapšen advokat Čedomir Stojković zbog pozivanja da nasilnu promenu vlasti u Srbiji

Kako nezvanično saznajemo, advokat Čedomir Stojković uhapšen je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer je nizom objava na društvenim mrežama pozivao narod na obračun sa vlastima sve u cilju nasilne promene ustavnog uređenja.

Stojković je, kako saznajemo, u nizu svojih objava agitovao da se u Srbiji sprovede tzv. "Evro Majdan" - koji podrazumeva nasilno svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika poput scenarija koji se dogodio u Ukrjini 2014. godine.

On se tereti za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Autor: Pink.rs