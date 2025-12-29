AKTUELNO

Politika

SAZNAJEMO! Uhapšen advokat Čedomir Stojković zbog pozivanja da nasilnu promenu vlasti u Srbiji

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Kako nezvanično saznajemo, advokat Čedomir Stojković uhapšen je danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu jer je nizom objava na društvenim mrežama pozivao narod na obračun sa vlastima sve u cilju nasilne promene ustavnog uređenja.

Stojković je, kako saznajemo, u nizu svojih objava agitovao da se u Srbiji sprovede tzv. "Evro Majdan" - koji podrazumeva nasilno svrgavanje najviših državnih organa i njihovih predstavnika poput scenarija koji se dogodio u Ukrjini 2014. godine.

On se tereti za krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

Autor: Pink.rs

#Advokat

#Hapšenje

#pozivanje na nasilnu promenu vlasti

#Čedomir Stojković

POVEZANE VESTI

Politika

EKSKLUZIVNO! Uhapšen Vladimir Štimac zbog pozivanja na nasilnu promenu vlasti (VIDEO)

Hronika

'PLANIRAO UPAD I BLOKADU DRŽAVNIH INSTITUCIJA' Blokaderu (20) određeno zadržavanje do 48 sati zbog pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Politika

POGLEDAJTE SNIMAK HAPŠENJA! Vladimir Štimac pozivao na nasilnu promenu vlasti! (VIDEO)

Politika

Saznajemo: Doneto novo rešenje o zadržavanju nasilnika Štimca!

Hronika

Izdat nalog za privođenje Srđana Noga - pozivao na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Hronika

UKP ČEŠLJA TUŽILAŠTVO ZBOG CURENJA INFORMACIJA O VUJADINU SAVIĆU! Inspektori ušli u prostorije Trećeg OJT na Novom Beogradu