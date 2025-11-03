Saznajemo: Doneto novo rešenje o zadržavanju nasilnika Štimca!

Kako nezvanično saznajemo, policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu ponovo donela rešenje o zadržavanju do 48 sati blokadera-nasilnika Vladimira Štimca !

Prethodno je, ranije danas, sudija-blokaderka iz Višeg suda u Beogradu Ksenija Marić usvojila žalbu njegovog advokata na prvo rešenje o zadržavanju do 48 sati i ukinula to rešenje.

Nezvanični izvori naše redakcije tvrde da će Više javno tužilaštvo u Beogradu doneti novo rešenje o zadržavanju.

Štimac se prema nezvaničnim infomracijama, trenutno nalazi na Urgentnom centru jer je od policije tražio da mu omogući lekarski pregled.

Podsetimo, Štimac je sinoć uhapšen jer je tokom celog dana, podstrekavao na nasilje ispred Skupštine Srbije, huškao nasilnike da napadnu tzv. Ćacilend i policijske službenike koji su obezbeđivali taj skup, sve sa namerom nasilnog svrgavanja legitimnih predstavnika vlasti.

Isti scenario sa Urgentnim centrom pre dva dana je primenio i blokader Miša Bačulov, koji je u petak uhapšen pod sumnjom da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to okrivi predsednika Republike Srbije i državni vrh u cilju da tako izazove revolt kod građana i omasovi protest koji je bio zakazan za subotu - 1. novembar, te da izavove eksalaciju nasilja koja bi dovela do smene vlasti.

Štimcu je uručeno rešenje o zadržavanju po nalogu VJT. Prema poslednjim nezvaničnim informacijama on više nije u Urgentnom, sada je u policiji.

Autor: Pink.rs