GURAM DALJE, MORAM: Tina Ivanović progovorila o pomirenju sa Zvezdanom i svom zdravstvenom stanju, ovo je istina o njihovom odnosu!

Otvorila dušu!

Pevačica Tina Ivanović razvela se od supruga Zvezdana Anđića nakon 24 godine braka, a onda je usledio obrt, te se sve više govori o njihovom pomirenju. Tina je sada gostujući u emisiji ''Magazin In'' govorila o razvodo od Zvezdana, pomirenju i njihovom trenutnom odnosu.

- Dobro sam - rekla je Tina na početku i dodala:

- Razvodila sam se dva puta. Zvezdan i ja smo se razveli pre dve godine i tri meseca tačno. Zvezdan izbacuje neke slike, verovatno ga je uhvatila neka nostalgija. Mi smo zaista u dobrom odnosu i tako i treba da bude - kaže pevačica i dodaje:

- 24 godine smo bili u braku. Guram dalje, moram. Manje nastupam, dala sam sebi oduška, da malo odmorim i da se vratim u punom sjaju. Zdravstveno sam dobro, držim se... - poručila je TIna i dodala:

- Ja moram da kažem da nisam imala tih problema pošto smo radili zajedno. Sada pripremam nove pesme - rekla je pevačica.

Inače, pevačica je iznenadila javnost kada se na jednom događaju pojavila upravo sa bivšim. Tina se jedno vreme povukla iz medija i posvetila radu, a mnoge je iznenadila priznanjem da joj je i nakon razvoda bivši suprug najveća podrška:

- Srećna jesam. Nas dvoje smo zajedno radili trideset godina, normalno je da mi njegova podrška znači. Falio mi je ponekad - priznala je pevačica.

Autor: M.K.