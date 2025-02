Ovo je Keti htela od Gastoza: Priznala sve o njihovom odnosu i komunikaciji (VIDEO)

Otvorila dušu!

Keti Samardžić je naredna gostovala u radiju. Ona je govorila o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom:

- Nas je kuhinja spojila, i ja sam rešila da nakon Elite napravimo Elitni kuvar sa mojim i njegovim receptima. Nakon što smo se pomirli taj plan je bio sjajan, ali eto sad ne znam da li će to biti. On i ja nikada nismo pričali ništa ozbiljnije a sada je sve se priča svašta. Kada sam bila tužna bila sam zbog sina, ne zbog njega, ja prema njemu nemam emocije, niti bilo šta, moj plan je bio kuvar i to je to - rekala je Keti.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.