Osetio sam vrh i dno: Sloba Vasić se oglasio na svoj trideset peti rođendan, pa progovorio o paklenom periodu koji je iza njega: Gubio sam ljude koje sam voleo, snagu, veru, delove sebe...

Naglasio je da su mu godine donele mudrost i naučile ga da se najveće bitke vode tiho, daleko od publike. Posebnu snagu pronalazi u svojoj ćerki, koja mu daje smisao i motivaciju.

Pevač Sloba Vasić proslavio je svoj 35. rođendan, a tim povodom oglasio se direktno sa bazena i podelio fotografiju koja simbolizuje njegov novi početak. Nakon izuzetno teškog životnog perioda i boravka u klinici "Laza Lazarević", muzičar je rešio da potpuno otvori dušu i javno progovori o stvarima sa kojima se borio u tišini.

Njegovo emotivno obraćanje, u kojem je ogolio svaku ranu, uspone i padove, prenosimo vam u celosti:

- Kažu da godine donose mudrost. Mene su naučile da iza najlepšeg osmeha često stoje najteže bitke. Za ovih 35 godina život mi je dao mnogo razloga da budem srećan, ali još više lekcija koje su me bolele. Bio sam na mestima o kojima sam kao dečak sanjao. Pevao pred hiljadama ljudi, dobijao aplauze koji se ne zaboravljaju. A onda sam naučio da se najveće borbe ne vode pred publikom, već kada ostaneš sam sa sobom.

- Prošao sam kroz ono o čemu mnogi ćute. Osetio sam i vrh i dno. Bio voljen, osporavan, slavljen i osuđivan. Gubio sam ljude koje sam voleo, gubio sam veru, snagu, delove sebe… ali jedno nikada nisam izgubio. Srce. I hvala Bogu što je tako. Bilo je dana kada nisam znao kako dalje. Kada sam se smejao pred ljudima, a u sebi vodio rat koji niko nije video. Kada sam ćutao, jer sam znao da neke bitke ne može niko da vodi umesto mene. Danas i dalje vodim svoje borbe. Ne tražim sažaljenje. Ne tražim opravdanja. Samo se trudim da ostanem čovek u vremenu u kojem je to, čini mi se, postalo najteže.

- A onda pogledam u oči svog deteta i shvatim da odustajanje više nije opcija. Ona je moje zašto. Moja najveća pobeda i poklon. Moj smisao. Želim, zbog nje, da bude ponosna kada jednog dana bude pričala ko joj je otac.

- Znam da postoje ljudi koji se raduju tuđim padovima. Neka im. Ja nikada nisam umeo da gradim svoju sreću na tuđoj nesreći. Verujem da se čovek ne pamti po tome koliko je imao, već koliko je voleo i koliko je dobra ostavio iza sebe. Hvala svima koji ste ostali uz mene kada nije bilo reflektora, kada nije bilo velikih scena i lakih dana. Vaša vera u mene često je bila jača od moje! Hvala svakome ko je bio deo mog puta. Hvala onima koji su ostali i kada nije bilo lako. Hvala i onima koji su otišli, jer su me i oni nečemu naučili. A ja vam mogu obećati samo jedno…

- Dok god dišem, pevaću. Dok god imam glas, ostavljaću dušu u svakoj pesmi. Možda ne mogu da promenim ceo svet, ali ako makar jedna moja pesma nekome vrati osmeh ili snagu da izdrži još jedan dan, onda je sve imalo smisla. Dobro mi došla, 35-a. Nisam stigao dovde zato što je bilo lako.

Napravio incident u avionu, pa završio u "Lazi Lazarević"

Neposredno pred poletanje aviona za Cirih, gde je imao zakazan nastup, estradni pevač Sloba Vasić sredinom maja napravio je incident, te je pored kapetana, moralo da reaguje I obezbeđenje beogradskog aerodroma I udalji ga sa leta.

Ubrzo je smešten u psihijatrijsku ustanovu, s obzirom da se dugo godina bori sa anksioznošću, za šta mu je prepisana terapija, ali je, prema sopstvenom priznanju, umeo sa lekovima da pretera ili ih kombinuje sa alkoholom.

Autor: S.Z.