Anđelo SAM SEBI PUMPA EGO, smeška se kad pričaju da se devojke lože na njega! Luka ne može da svari Anđela, njegovo postojanje mu smeta! (VIDEO)

Sve mu teže i teže pada da ga gleda.

Luka Vujović žalio se ovog jutra Ivanu Marinkoviću i Bori Terziću na to što Bebica, Teodora i Anđelo zajedno prozivaju njega i Anitu.

- Oni sad prebacuju da bi se raspalile druge svađe, on priča o razvaljivanju o rehabu, ona spaja... Ne mogu, Anita je trudna, nosi moje dete. Ja njemu u svađi ne diram ni Takija, ni druge k*rce, on je nas prvi komentarisao - naveo je Luka.

- Ali njemu to ništa ne znači, a tebi znači, zato je on u prednosti - rekao je Ivan.

- Ovaj tamo komentariše sa Teodorom, onda tamo na krevetu, Anđelo komentariše, a toga nema, nema da ga pitaju. Ovaj pumpa ego sam sebi, kao Anita oseća nešto prema njemu, Boginja se loži na njega, Aneli se loži na njega, on se smeška - rekao je Luka.

Autor: R.L.