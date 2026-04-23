Puca od ljubomore: Ivan ne može da sakrije bes zbog Anđela i Stanije, njega gazi svim silama! (VIDEO)

Ne može da ga gleda očima!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Kažeš Stanija je baba, pa otkud tolika ljubomora na babu onda ili si svesna da baba kida kako izgleda? - glasilo je pitanje.

- Mi nemamo problema oko Stanije, sve što smo imali smo i rešili - rekla je Maja.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Stvari koje si rekao Anđelu su bile odvratne. Imaš sreću samo što čovek ima dovoljno samokontrole, a izgleda da te činjenica da će on i Stanija možda biti zajedno uništava? - glasilo je pitanje.

- Gledaoci apsolutno uopšte nisu realni. Trebaju da postave pitanje: ''Šta Anđelo radi svakog utorka sa devojkom koja je zaljubljena u njega?'' - rekao je Ivan.

- Ovaj čovek kada popije nije normalan, hoće da me isprovocira. Ja imam samokontrolu i radim na tome, a ja nikoga nikad nisam ovde ponizio od devojaka - rekao je Anđelo.

- Ovde si se hvalio zbog Stanije, što ljubiš Boginju po vratu i koristiš je? - upitao je Ivan.

- Zašto si ti j*bao Vanju i šutnuo? - upitao je Anđelo.

