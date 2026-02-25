AKTUELNO

Zadruga

Ne može da podnese njegovo prisustvo! Teodora besni na svaku Bebičinu reč, uspela da ga otera sa žurke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da ga gleda očima!

Teodra Delić izgorela je po ko zna koji put na Nenada Macanovića Bebicu jer od njega ne može da se ponaša kako želi na žurki.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Drugarice lažljivice: Vanja rešila da Kačavendu otera u grob, sve bliža da smuva Janjuša! (VIDEO)

- Šta mi ideš iza leđa kao degenerik? - rekla je Teodora.

- Idem da odnesem pa ću da se vratim - rekao je Bebica.

- Što me smaraš? Dobro, vozi! Šta je brate? - rekla je Teodora.

- Nerio udara u zid, ne može da izađe na vrata, šta se dereš na mene odmah? - pitao je Bebica.

- Dobro - rekao je Bebica, nakon čega je napustio žurku, pa i ona za njim.

Detaljnije pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Urnebesna svađa Mine i Viktora: Ona ne uspeva da razume nijednu njegovu reč, šalta priče iz minuta u minut! (VIDEO)

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne može da je podnese: Ivania jedva dočekala da opet udari na Anđelu, nanizala silne prozivke na njen račun! (VIDEO)

Zadruga

Pukla od ljubomore: Boginja pokazala koliko ne može da smisli Anitu i Luku! (VIDEO)

Zadruga

Neka se ovaj čovek više skloni: Gastoz pokušao da izmami Anđeli osmeh na lice, njoj pala roletna (VIDEO)

Zadruga

Ne dodiruj me više, makni mi se: Teodori skroz pukao film, Bebica više ne sme da joj priđe! (VIDEO)

Domaći

Skandal: Teodora brutalno izvređala trudnu Milicu, pa iznela šokantne optužbe na njen račun! (VIDEO)

Zadruga

Nije mogao da joj prećuti: Mateja prekorio Enu zbog Kačavende (VIDEO)