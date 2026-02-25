Ne može da podnese njegovo prisustvo! Teodora besni na svaku Bebičinu reč, uspela da ga otera sa žurke! (VIDEO)

Ne može da ga gleda očima!

Teodra Delić izgorela je po ko zna koji put na Nenada Macanovića Bebicu jer od njega ne može da se ponaša kako želi na žurki.

- Šta mi ideš iza leđa kao degenerik? - rekla je Teodora.

- Idem da odnesem pa ću da se vratim - rekao je Bebica.

- Što me smaraš? Dobro, vozi! Šta je brate? - rekla je Teodora.

- Nerio udara u zid, ne može da izađe na vrata, šta se dereš na mene odmah? - pitao je Bebica.

- Dobro - rekao je Bebica, nakon čega je napustio žurku, pa i ona za njim.

Autor: A.Anđić