Isplivao cenovnik Vesne Vukelić Vendi! Pevačica sada pruža i ovu uslugu, a poznata je i tarifa (FOTO)

Vesna Vukelić Vendi rešila je da proširi svoje poslovne aktivnosti i publici ponudi nešto potpuno drugačije od onoga po čemu je godinama poznata. Pored pevanja i nastupa, pevačica je pokrenula i uslugu snimanja personalizovanih video-čestitki za posebne prilike.

Poznata po upečatljivom stilu i energiji kojom decenijama privlači pažnju javnosti, Vendi je svojim fanovima omogućila da dragim osobama poklone nesvakidašnje iznenađenje za rođendan ili neki drugi važan događaj.

Cena jedne personalizovane video-poruke iznosi 50 evra, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama i u javnosti. U snimcima se pevačica obraća slavljeniku ličnom porukom i lepim željama, a poseban pečat daje mogućnost da otpeva pesmu po izboru naručioca.

Ipak, postoji jedan uslov - ovakve čestitke nije moguće naručiti u poslednjem trenutku. Potrebno je unapred rezervisati termin i dostaviti osnovne informacije o osobi kojoj je poruka namenjena, dok je za sve ostalo zadužena sama Vendi.

Asmin je sastavljen od zla

Vendi je, podsetimo, nedavno gostovala u emisiji "Pitao bih za druga" na RED TV, gde je komentarisala aktuelnosti iz "Elite", prevashodno odnos Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević, bivših partnera.

- Meni ovaj osmeh govori da ju je dobro zaj*bao. Oni su se verovatno slučajno sreli, Stanija je možda i više htela da se sretnu. Ona je njega mogla da izbegne ili kad je videla da je on mogla je da se vrati, ali ona nema tu vrstu osetljivosti. Ona je isto podložna blamu, ali sa kočnicama. Njegovo upoznavanje sa njom je bilo tipovanje jer je odlučio da bude poznat i on je to platio. To je kao kad uđete u prodavnicu i želite nešto da kupite, a ona ne želi da veruje da je plaćena, pa je morao da joj proda bajku da bi mogao da ide dalje i da napravi svoje ime. Njeni autogolovi su kad ga je kao poslala u rijaliti i kad je on video šta sve ima, a dočekan je na lovorikama i bio je nedodirljiv. Njegova priča je bila da neće prevariti i da neće da ga majka gleda kako ima s*ks, njegovo zaklinjanje da nikad ne bi mogao zbog Melvide da opšti, a sve vreme kibicuje Beli potok. Njegov kurs kretenja se ne menja, a on samo u potaji želi da magnetiše indijance ženskog tipa i daje lažnu nadu da razmišlja o njima - govorila je Vendi i dodala:

- Njemu je važan utisak i da on kao frajer ne pada. On je fatalan, a to pitanje treba da se postavi Staniji i Aneli. Njemu je sad rezervni točak pravi izbor ljubavi i vidimo da njega radi apsolutno zlo. On je video Staniju po ko zna koji put jer se susreću u prostoru, bacio je mamac, a ona se zapravo upecala. Ona je pokazala reakciju jer ako je neko dno dna i prema tebi je ispao kreten onda nema tog smejanja. Njoj peščani sat kuca, a on se još nije predomislio da joj se vrati. Ona zbog gordnosti ne veruje i zbog nedostatka samopoštovanja, a sebi ne može da prizna poraz. Ona više veruje u tu bajku koju joj je predstavio. Ona ako se suoči sa tim da je tipovana i da je indijanac. Bila sam sa njom u AmiG kad ju je zvao, bio je dosadan kao muva. Sve te njene blokade kad nisu bili zajedno su bile samo jer ona njega blokira i jer je išao na održavanje kazne. Kad se uključio u emisiji ona je bukvalno drhtala, a onda mu i posvetila pesmu. Taj nerv nije ljubav jer on to nema jer je satavljen od zla i zato je našao zlu osobu - nastavila je Vendi.

Autor: D .T.