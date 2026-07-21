Marija Karan (44) u srebrnom bikiniju, sa zlatnim lancima preko stomaka: Glumica grmi u petoj deceniji (FOTO)

Glumica Marija Karan još jednom je pokazala zbog čega godinama važi za jednu od najlepših žena domaće javne scene. Poznata umetnica podelila je fotografiju sa letnjeg odmora, a njen izgled izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Marija je pozirala na kamenim stenama uz more, odevena u srebrni bikini koji je istakao njenu vitku liniju i izvajanu figuru. Sa čašom pića u ruci, tamnim naočarima i širokim osmehom, glumica je pokazala da maksimalno uživa u letnjim danima, dok su njeni pratioci nizali komplimente na račun njenog besprekornog izgleda.

Iako već godinama gradi uspešnu karijeru i van granica Srbije, Marija i dalje privlači veliku pažnju domaće publike. Školovala se na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a publika ju je zavolela kroz uloge u ostvarenjima poput "Kad porastem biću Kengur", "Jesen stiže, dunjo moja", "Ljubav, navika, panika" i "Četvrti čovek". Kasnije je karijeru nastavila u Londonu i Los Anđelesu, gde je ostvarila angažmane i u međunarodnim filmskim i televizijskim projektima.

Glumica retko deli detalje iz privatnog života, ali s vremena na vreme obraduje pratioce fotografijama sa putovanja i odmora. Sudeći po najnovijoj objavi, Marija je pronašla savršen način da pobegne od svakodnevnih obaveza i napuni baterije, a njena vitka figura i prirodna lepota ponovo su se našle u centru pažnje.

Autor: D. T.