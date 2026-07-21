AKTUELNO

Domaći

Marija Karan (44) u srebrnom bikiniju, sa zlatnim lancima preko stomaka: Glumica grmi u petoj deceniji (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Glumica Marija Karan još jednom je pokazala zbog čega godinama važi za jednu od najlepših žena domaće javne scene. Poznata umetnica podelila je fotografiju sa letnjeg odmora, a njen izgled izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Marija je pozirala na kamenim stenama uz more, odevena u srebrni bikini koji je istakao njenu vitku liniju i izvajanu figuru. Sa čašom pića u ruci, tamnim naočarima i širokim osmehom, glumica je pokazala da maksimalno uživa u letnjim danima, dok su njeni pratioci nizali komplimente na račun njenog besprekornog izgleda.

Foto: Instagram.com

Iako već godinama gradi uspešnu karijeru i van granica Srbije, Marija i dalje privlači veliku pažnju domaće publike. Školovala se na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a publika ju je zavolela kroz uloge u ostvarenjima poput "Kad porastem biću Kengur", "Jesen stiže, dunjo moja", "Ljubav, navika, panika" i "Četvrti čovek". Kasnije je karijeru nastavila u Londonu i Los Anđelesu, gde je ostvarila angažmane i u međunarodnim filmskim i televizijskim projektima. 

Foto: Instagram.com

Glumica retko deli detalje iz privatnog života, ali s vremena na vreme obraduje pratioce fotografijama sa putovanja i odmora. Sudeći po najnovijoj objavi, Marija je pronašla savršen način da pobegne od svakodnevnih obaveza i napuni baterije, a njena vitka figura i prirodna lepota ponovo su se našle u centru pažnje.

Autor: D. T.

#Marija Karan

#glumica

POVEZANE VESTI

Domaći

O NJENOM TELU SVI PRIČAJU: Marija Karan pozirala kraj bazena, njene fotografije muškarcima pomutile razum

Zadruga

Stanija je stvarno prava praćka: Zaigrala u mini bikiniju, na ovaj prizor niko ne može da ostane imun! (VIDEO)

Domaći

Raskoš i lepota Slobode Mićalović: Dekolte i duboki šlic, glumica ponovo pobrala komplimente (VIDEO)

Domaći

Evo kolika je alimentacija koju dobija Ana Ivanović: Otkriveni detalji, a bivša teniserka nakon razvoda izgleda nikad bolje (FOTO)

Domaći

Naša voditeljka otkrila šta doručkuje u trudnoći: Ovo je njen recept a glavni sastojak košta svega 100 dinara (FOTO)

Domaći

Ovako zaista izgleda Marija Karan: Važi za jednu od najlepših glumica, a sada je skinula šminku i komentarima nema kraja (FOTO)