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Poginula ćerka porno glumice i bivše rijaliti učesnice: Doživela tešku saobraćajnu nesreću u Borči! Ovo su detalji jezive tragedije!

Izvor: Informer, Blic, Pink.rs, Foto: Instagram.com/nevena_hot ||

Nesreća se dogodila oko 1.30 posle ponoći kada je automobil 'fijat' izleteo s puta. Vozilo se sudarilo sa betonskim stubom i prevrnulo na krov usled siline udarca.

Ćerka bivše rijaliti učesnice Nevene Hot poginula je u saobraćajnoj nesreći u Borči.

Devojka koja je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći u Borči je ćerka bivše rijaliti učesnice porno glumice Nevene Hot koja se takmičila u jednom rijalitiju.

Foto: Instagram.com/nevena_hot

Nevenina ćerka A.T., preminula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 1.30 sati posle ponoći u Borči.

Do saobraćajne nezgode došlo je kada je "fijat" kojim je upravljala A.T. izleteo sa puta i udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov.

Ona je zajedno sa devojkom D.N. koja je bila na mestu suvozača prevezena u Urgentni centar, ali je tamo ubrzo preminula.

Autor: S.Z.

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