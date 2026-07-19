Potresna objava Nevene Hot nakon ćerkine pogibije: Bila si moje srce, smisao mog života...

Devojka A.T., koja je stradala u Borči, ćerka je nekadašnje rijaliti učesnice i glumice filmova za odrasle Nevene Hot.

Neutešna majka oglasila se na svom Fejsbuk profilu gde je objavila njihovu zajedničku fotografiju uz srceparajuće reči.

- Bila si moje srce, moja najveća sreća i smisao mog života. Od trenutka kada si došla na svet, učinila si me najsrećnijom osobom i pokazala mi šta znači bezuslovna ljubav.

Nijedna reč ne može opisati koliko si mi značila. Bila si moj ponos, moja snaga, moj osmeh i ono najvrednije što sam ikada imala. Zauvek ćeš ostati najvažniji deo mog života.

Odlazak može da razdvoji tela, ali nikada ljubav. Nosiću te u svom srcu dok dišem. Svaki moj dan biće ispunjen uspomenama na tvoj osmeh, tvoju dobrotu i svu sreću koju si mi donela. Nikada te neću zaboraviti. Voleću te beskrajno, do poslednjeg daha. Hvala ti što si bila moja ćerka i što si mi podarila najlepšu ljubav koju jedna majka može da oseti. Obećavam da sve želje koje si imala i snove tvoja majka će za tebe ispuniti. Počivaj u miru, anđele moj. Jednog dana ćemo se ponovo sresti - napisala je Nevena Hot.

Podsetimo, A.T. preminula je u Urgentnom centru od povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći u Borči.

Saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 1.30 časova. Do tragedije je došlo kada je "fijat", kojim je upravljala nesrećna devojka, izleteo sa puta i svom silinom udario u betonski stub. Od siline udarca, automobil se prevrnuo na krov. A.T. je, zajedno sa drugaricom D.N., hitno prevezena u Urgentni centar, ali je uprkos naporima lekara, ubrzo podlegla povredama.

Autor: D. T.