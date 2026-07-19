Kad smo bolesni imamo samo jednu želju: Maja Berović otvoreno o paklu koji je prošla nakon porođaja sa zdravljem, sinu Lavu i odnosu sa mužem

Pevačica pred premijernim kamerama govorila o svim aktuelnim temama, pa se prisetila i najtežeg životnog perioda koji je usledio nakon što je na svet donela naslednika.

Poznata pevačica Maja Berović tokom ove letnje sezone punom parom nastupa na Crnogorskom primorju, a sada je pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' razgovarala sa urednikom i novinarom Nemanjom Vujičićem.

- Odlično sam, gorim kao i Budva, kao i leto... Mislim da je ova sezona kao u stara dobra vremena. Vidim neku dobru energiju, puno ljudi i vidim da je dobro... Zaista mogu da kažem da je ludilo. Bilo je fantastično. Alen je tu, vreba iza ćoška i gleda kako ćeš se ti ponašati. Mi bežimo posle u Hrvatsku da spojimo i lepo i korisno, idemo svi porodično, vodimo i dadilju i Lava. Napravila sam sebi život i da radim i da uživam u svom poslu i karijeri. Stvarno sam srećna što sam uspela da organizujem sve da mi bude lepo - rekla je Maja i dodala:

- Mi smo od ranog jutra u akciji, čim se ustane, kreće haos. On je još mali, pod mojom kontrolom je 24 sata. Nisam opasna mama, ali volim da ga držim pod kontrolom. Kad bude mogao sam, ja ću ležati na ležaljci i da pijem koktel. Ja ležem jako rano, ali sam od 7 sati ujutru mobilna. -Lagana sam otkad sam postala mama, deca vas nauče da ništa ne mora onako kako vi mislite da treba. Lepo mi je tako. Ne mogu da kažem da nisam i pre lepo živela, ali poslednje 4 godine su najlepše u mom životu, jer sam otkrila neku bezuslovnu ljubav, ali ja sam uvek pravila sebi život onakav kakav želim - kaže pevačica i dodaje:

- Ja se slažem da treba veza da traje dok je lepo i dobro. Da budemo nesrećni možemo i bez partnera. Ako nije dobro, onda je bolje dobar razvod nego loš brak. Svako ima neke svoje razloge. Ja razumem žene koje ostaju u brakovima iako nisu zadovoljne. Razumem ih jako, ali mislim da to nije ispravan put. Dobar razlaz i civilizovan odnos je bitan - rekla je Maja, a onda progovorila o paklu kroz koji je prošla nakon porođaja zbog lošeg zdravstvenog stanja.

- Smatram da u svom slučaju radim ono što me ne opterećuje. Nikada ne želim sebi nametnuti više osoba negošto mogu fizički da ih izdržim. Namestila sam sebi da mogu da radim kako ja želim. Nikada ne bih radila po svaku cenu i da mi strada psiha. Čovek mora da zna mu je od čega preče. Najpreči smo svojoj porodici i svojoj deci. Ja sam prošao težak period kad je zdravlje u pitanju. Kad smo bolesni imamo samo jednu želju. Čovek mora prvo na sebe da misli i na svoje zdravlje, pa na sve ostalo. Najteži period je iza mene kada sam imala ozbiljne zdravstvene probleme, a onda se zapitate: ''Zašto baš ja?''. Ja sam sportski tip i osoba koja živi zdrav život. Ja gledam na to kako na nešto što je moralo da se desi i shvatite šta je najpreče. To je period kad sam posle porođaja bila jako loše, imala sam anemiju i povredu na nozi. Ja imam urođenu anemiju i posle porođaja sam doživela pravi pakao. Osećala sam se grozno, ali imate spoticaj koji vas tera da ne smete da padnete i morate da budete jaki. Imate razlog za šta treba da se borite. Odlično sam, nikad bolje. Jedem lepo, redovno spavam, treniram i osećam se dobro. To je recept hteli mi to ili ne... Generalno kao što sam rekla kad smo zdravi hoćemo sve, da dotaknemo nebo i radimo više nego što možemo. Ja često u šali kažem da ništa ne moram, samo moram umreti - poručila je Maja i progovorila o novim pesmama.

- Ima novih pesama, ali od jeseeni se vraćamo u Beograd i radimo na tome. Radiću puno i radujem se tpme. Nije mi dosadilo da živim u više zemalja, ja to obožavam. Kad mi dosadi u Beogradu, ja pobegnem u Grac, kad mi dosadi ja dođem u haos. Malo ćemo morati da se primirimo kada Lav krene u školu - kaže pevačica, a onda je otkrila da je u Crnoj Gori videla ajkulu.

- Videla sam ajkulu kad smo sletali, pliva ajkula u moru blizu neke napuštene plaže, videla sam iz aviona, ali možda je to u mojoj ludoj glavi - našalila se Maja.

Autor: M.K.