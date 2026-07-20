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Ana Ivanović na ovaj način započinje svako jutro: Ovaj napitak joj menja doručak, a zaslužan je za njen ravan stomak

Izvor: blic, pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ana Ivanović napustila je tenisku karijeru i posvetila se porodičnom životu, ali je nastavila da bude ambasador zdravog života, a svoje zdrave navike objavljuje na mrežama, kako bi inspirisala druge žene.

Besprekorna linija i blistava koža jedna su od vodećih tema, kada je Ana Ivanović u pitanju a ona otkriva da svoj dan započinje napitkom koji menja doručak, a ima malo kalorija, što ga čini sjajnim odabirom za sve one koji vode računa o ishrani.

Foto: Instagram.com

Sastojci za smuti:

Ananas

Spanać

Jabuka

Đumbir

Čaša vode

Sok limete

Priprema:

Sve sastojke dodati u blender i izmutiti, a ako želite hladniju verziju u blender dodajte i nekoliko kockica leda.

Benefiti ovog napitka blagotvorni su na organizam. Ananas deluje kao snažni prirodni antiinflamator, spanać je bogat gvožđem, kao i vitaminima A i C, đumbir ubrzava metabolizam i smanjuje upalne procese., dok jabuka stabilizuje šećere u krvi. Sve ovo čini napitak Ane Ivanović sjajnim odabirom za početak dana, jer daje dovoljo energije i snage, ali i ubrzava metabolizam.

Foto: Instagram.com

Borila sam se sa napadima panike

Kao ambasadorka zdravog života Ana je otkrila i da se tokom karijere dugo borila sa jednim od vodećih psiholoških izazova današnjice - napadima panike.

– Nisam nikada pričala o tome, ali sam imala jako velike napade panike - rekla je Ana Ivanović za Arena Sport 1.

Sa ovim problemom, nekadašnja teniserka uspešno se izborila, a danas je kao pobednik izašla i iz jedne od najtežih životnih borbi, razvoda od Bastijana Švajnštajgera, sa kojim je u braku bila 9 godina.

Autor: N.B.

#Ana Ivanović

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