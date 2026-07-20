Pevačica objavila snimak pokojne ćerke: Nakon tragične nesreće dobija jezive poruke, a reči koje je uputila slamaju srce

Ćerka pevačice Nevene Hot, Anastasija T. (22) stradala je u saobraćajnoj neseći u Borči.

Nevena se od tog tužnog trenutka nekoliko puta oglasila na svom Fejsbuk profilu. Oprostila se od svoje mezimice emotivnim rečima, a sada je podelila i snimak na kojem njena ćerka peva navijačku pesmu koja je posvećena Partizanu, klubu za koji je Anastasija navijala.

Ova objava je rastužila sve, a neutešna majka je pored snimka stavila i emotikone crno belih srca, goluba i ruke sklopljene u molitvi.

Podsetimo, dok se porodica, prvenstveno njena majka, u ovim teškim trenucima priprema za sahranu naslednice, njoj stižu brojne uvredljive poruke.

O tome je pisala na svom Fejsbuku, gde je zamolila za malo razumevanja.

- Svi koji pišete da mi je dete zaslužilo da umre zbog mojih grehova, sram da vas bude. Prvo.. kojih grehova? Je l' sam vam nešto ukrala, ubila nekog? Kako imate obraza, srca i duše da pišete toliko jezive stvari? "Moje dete nije bila narkomanka... bila je školovana, anđeoskog srca i duše... neiskvarena. Ostavite na miru mene i moju porodicu da mog anđela sahranim kako dolikuje! - napisala je Nevena.

Podsetimo, devojka Anastasija T. preminula je u Urgentnom centru od povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći u Borči.

Saobraćajna nesreća dogodila se juče oko 1.30 časova. Do tragedije je došlo kada je "fijat", kojim je upravljala nesrećna devojka, izleteo sa puta i svom silinom udario u betonski stub. Od siline udarca, automobil se prevrnuo na krov.

Anastasija T. je, zajedno sa drugaricom D.N., hitno prevezena u Urgentni centar, ali je uprkos naporima lekara, ubrzo podlegla povredama.

Njena majka se oprostila posvetom na Fejsbuku.

- Bila si moje srce, moja najveća sreća i smisao mog života. Od trenutka kada si došla na svet, učinila si me najsrećnijom osobom i pokazala mi šta znači bezuslovna ljubav.

Nijedna reč ne može opisati koliko si mi značila. Bila si moj ponos, moja snaga, moj osmeh i ono najvrednije što sam ikada imala. Zauvek ćeš ostati najvažniji deo mog života.

Odlazak može da razdvoji tela, ali nikada ljubav. Nosiću te u svom srcu dok dišem. Svaki moj dan biće ispunjen uspomenama na tvoj osmeh, tvoju dobrotu i svu sreću koju si mi donela. Nikada te neću zaboraviti. Voleću te beskrajno, do poslednjeg daha. Hvala ti što si bila moja ćerka i što si mi podarila najlepšu ljubav koju jedna majka može da oseti.

Obećavam da sve želje koje si imala i snove tvoja majka će za tebe ispuniti. Počivaj u miru, anđele moj. Jednog dana ćemo se ponovo sresti - napisala je Nevena Hot.

Autor: N.B.