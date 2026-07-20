Mia Kalifa se nakon porno karijere oparila i na ovaj način: Španija osvojila titulu, a ona 650 hiljada dolara (FOTO)

Bivša zvezda filmova za odrasle Mia Kalifa zaradila je 1,6 miliona dolara (oko 1,37 miliona evra) nakon što se kladila na pobedu Španije u finalu Svetskog prvenstva protiv Argentine. Svoj dobitni listić i isplatu podelila je s pratiocima na Instagramu, gde je objavila i fotografije s finalne utakmice odigrane u Nju Džerziju.

Na jednoj od fotografija vidi se listić koji potvrđuje da je Kalifa uložila milion dolara (oko 860 hiljada evra) na pobedu Španije. Uz kvotu 1,65, ukupna isplata iznosila joj je 1,65 miliona dolara (oko 1,42 miliona evra), što znači da je nakon odbitka uloženog iznosa ostvarila dobitak od oko 650.000 dolara (oko 559.000 evra).

"Verovala sam i dobila mnogo. Tako sam ponosna na svoju domovinu Španiju, iako nemam ni kapi španske krvi", napisala je uz objavu.

Španija je u finalu pobedila Argentinu rezultatom 1:0, a pobednički pogodak postigao je Feran Tores u produžecima.

Otvoreno navijala protiv Argentine

Njene objave tokom prvenstva pokazale su da je otvoreno navijala protiv argentinske reprezentacije. Pre finala je objavila video u kom je poručila da će podržati Francusku ili Španiju, odnosno bilo koju reprezentaciju koja se suprotstavi ekipi Lionela Mesija.

"Samo znajte da sam danas bila spremna da navijam protiv Argentine, bez obzira na sve", poručila je tada.

Karijera nakon filmova za odrasle

Mia Kalifa danas ima 33 godine i radi kao model na platformi OnlyFans. U porno-industriji provela je samo tri meseca tokom 2014. godine, a nakon toga se okušala u drugim poslovima, među kojima je bilo i sportsko novinarstvo.

Na Instagramu je prati 28,8 miliona ljudi, a mogućnost da uloži milionski iznos na jednu utakmicu pokazuje njen finansijski uspeh.

Autor: N.B.