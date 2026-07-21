AKTUELNO

Domaći

Veljko i Bogdana u Sevilji slave rođenje Ilijana: Oglasio se ponosni tata Gudelj, evo šta im je poručio (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Veljko i Bogdana Ražnatović otputovali su u Sevilju kako bi posetili njegovu rođenu sestru Anastasiju, koja se nedavno porodila i na svet donela sina Ilijana.

Bračni par je na društvenim mrežama podelio trenutke sa ovog putovanja, pokazavši kako uživaju u vožnji kabrioletom i noćnom provodu u kojem nema sumnje da su nazdravili za novog člana porodice.

Foto: Instagram.com

Posebnu pažnju pratilaca privukla je Veljkova objava na kojoj ga Bogdana grli, a ispod koje su se odmah nizali brojni komentari.

Među prvima se oglasio Anastasijin suprug, fudbaler Nemanja Gudelj, koji je zetu ostavio komentar u vidu plavog srca. Veljko mu nije ostao dužan, pa mu je ubrzo odgovorio emodžijem koji simbolizuje porodičnu bliskost.

Foto: Instagram.com

Porođaj je prošao u najboljem redu

Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".

Foto: Instagram.com

Ime Ilijan ima duboke biblijske korene

Dečak je dobio ime koje nije preterano često na našim prostorima, ali koje sa sobom nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Ime Ilijan ima duboke biblijske korene i izvedeno je iz hebrejskog imena "Eliyahu", čije se značenje prevodi kao "Bog je moj Gospod" ili "onaj koji pripada Bogu". U različitim kulturama, ovo ime simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu, a Anastasija i Nemanja su ga odabrali upravo zbog te posebne energije i poruke koja će dete pratiti kroz život.

Autor: N.B.

#Anastasija Gudelj

#Bogdana Ražnatović

#Nemanja Gudelj

#Sevilja

#Veljko Ražnatović

#deca

#slavlje

POVEZANE VESTI

Domaći

VELJKO KRENUO U ŠPANIJU DA UPOZNA SESTRIĆA: Ražnatović se oglasio sa aerodroma, puca od sreće, a evo ko mu pravi društvo (FOTO)

Domaći

VELJKO I BOGDANA STIGLI U ŠPANIJU! Ponosni brat i snaja Anastasije Ražnatović ne mogu da sakriju oduševljenje zbog rođenja Ilijana: Evo šta su radili

Domaći

OVAKO JE POČELA NJIHOVA LJUBAVNA PRIČA! Veljko i Bogdana su danas dobili trećeg sina, a malo ko zna ko je upoznao ovaj par!

Domaći

Intimna ceremonija u Hramu Svetog Save: VELJKO RAŽNATOVIĆ KRSTIO SINA ISAIJU! Bogdana blistala u beloj haljini, a tu je i mali Željko! (FOTO)

Domaći

Oglasila se i Bogdanina majka! Evo šta kaže o Veljkovoj izjavi da je Isaija PRAVI RAŽNATOVIĆ!

Domaći

Veljko Ražnatović došao u porodilište po Bogdanu i sina sa OVIM u rukama! Privukao pažnju JEDNIM DETALJEM od 1.600 evra, nastavio tradiciju posle Želj