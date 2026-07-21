Veljko i Bogdana u Sevilji slave rođenje Ilijana: Oglasio se ponosni tata Gudelj, evo šta im je poručio (FOTO)

Veljko i Bogdana Ražnatović otputovali su u Sevilju kako bi posetili njegovu rođenu sestru Anastasiju, koja se nedavno porodila i na svet donela sina Ilijana.

Bračni par je na društvenim mrežama podelio trenutke sa ovog putovanja, pokazavši kako uživaju u vožnji kabrioletom i noćnom provodu u kojem nema sumnje da su nazdravili za novog člana porodice.

Posebnu pažnju pratilaca privukla je Veljkova objava na kojoj ga Bogdana grli, a ispod koje su se odmah nizali brojni komentari.

Među prvima se oglasio Anastasijin suprug, fudbaler Nemanja Gudelj, koji je zetu ostavio komentar u vidu plavog srca. Veljko mu nije ostao dužan, pa mu je ubrzo odgovorio emodžijem koji simbolizuje porodičnu bliskost.

Porođaj je prošao u najboljem redu

Anastasija Ražnatović porodila se 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici, kao bi bila uz nju.

Porođaj je prošao u najboljem redu, a dečak je rođen sa 3.600 grama. Roditelji su za njega odabrali ime Ilijan što znači "Onaj koji pripada Bogu".

Ime Ilijan ima duboke biblijske korene

Dečak je dobio ime koje nije preterano često na našim prostorima, ali koje sa sobom nosi snažnu simboliku i bogatu tradiciju.

Ime Ilijan ima duboke biblijske korene i izvedeno je iz hebrejskog imena "Eliyahu", čije se značenje prevodi kao "Bog je moj Gospod" ili "onaj koji pripada Bogu". U različitim kulturama, ovo ime simbolizuje snagu, svetlost, veru i zaštitu, a Anastasija i Nemanja su ga odabrali upravo zbog te posebne energije i poruke koja će dete pratiti kroz život.

Autor: N.B.