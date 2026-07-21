Jovanka ga je gurnula i rekla, evo ti je: Ovako je Olivera Katarina govorila o susretu sa Titom, ljubomori njegove supruge i svemu što je preživela dok je pevala za njega

Olivera Katarina, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije umrla je u 87. godini i za sobom ostavila neizbrisiv trag. Tokom života imala je nekoliko značajnih susreta sa Josipom Brozom Titom gde je doživela traumatično iskustvo.

Olivera Katarina ostala je upamćena kao jedna od najlepših i najfatalnijih žena bivše Jugoslavije, čija je lepota i harizma prelazila granice i osvajala i svetsku publiku, a vest o njenoj smrti je potresla region.

Susreti sa Titom i navodno trovanje

Njen život su posebno obeležili susreti sa Josipom Brozom Titom, na koga je ostavila snažan utisak. Prvi put su se sreli dok je snimala pesmu "Niška banja", kada je Tito lično preuzeo kameru od kamermana kako bi je sam snimao. Drugi susret desio se na dočeku Nove godine, na kojem je bila sa suprugom Miladinom, kada joj je preneseno da Tito želi da mu peva. Olivera je tada primetila da je Tito "pravi muškarac" kome se svidela kao pojava, što je navodno izazvalo otvorenu ljubomoru Jovanke Broz.

- Uvek je lepo reagovao kad bih pevala i svidela sam mu se kao pojava. Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: ‘Evo ti je‘. To sam čula. Možda je bila ljubomorna, on se činio kao ženskaroš. Bio je pravi muškarac, to sigurno - dodala je Olivera.

- To maltretiranje koje sam tamo doživela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udata, ali ovako nisam mužu htela da pravim probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema ko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da moram da mu pevam kad krene u šetnju. Od ranog sam jutra vežbala sa trubačima dok nisam promukla. Odjednom, Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi, prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi otpozadi i deru se na mene da izađem i pevam pred Tita, ali prošlo je to nekako -napisala je u autobiografiji.

Nakon decenija slave i glamura, poslednji period njenog života obeležen je usamljenošću i teškim materijalnim stanjem. Priznala je da duže od 20 godina nije imala emotivnog partnera. Prema pisanju medija iz 2017. godine, nekadašnja diva je jedva sklapala kraj s krajem, živeći u siromaštvu kao podstanar u Beogradu. Situacija joj je donekle olakšana 2013. godine kada je konačno dobila nacionalnu penziju.

Pozorišna karijera, fatalne ljubavi i odbijanje kralja

Svoj stalni angažman u Narodnom pozorištu dobija 1962. godine ulogom u kultnoj predstavi „Koštana“. Tamo upoznaje svog prvog supruga, tadašnjeg pozorišnog kritičara Vuka Vuča, sa kojim se razvodi nakon dve godine. Tokom karijere bila je poznata i kao Olivera Vučo i Olivera Šakić.

Nakon prvog braka, njena velika ljubav bio je i čuveni vaterpolo golman Milan Gale Muškatirović. Dok je boravila u inostranstvu, njena lepota nikoga nije ostavljala ravnodušnim. Olivera je otkrila da joj se u Parizu ozbiljno udvarao jedan riđokosi monarh, koji je i danas kralj jedne države, ali ga je ona odbila upravo zbog ljubavi prema Muškatiroviću. Kasnije je provela sedam godina u vezi sa moćnim Ratkom Draževićem, koji joj je otvorio mnoga vrata u svetu filma, a nakon rastanka udala se za predsednika Saveza Sindikata Srbije Miladina Šakića, sa kojim je dobila sina Maneta Šakića, danas uspešnog slikara.

Autor: N.B.