Uvek ću je pamtiti kako peva pored velikog Bekima Fehmiua: Glumac o Oliveri Katarini, ne krije tugu zbog njene smrti

Povodom smrti glumačke i muzičke dive Olivere Katarine oglasio se i glumac i reditelj Radoš Bajić.

Iako nije imao priliku da sarađuje sa Oliverom Katarinom, Radoš Bajić je istakao da je ona trajna vrednost srpske i jugoslovenske kinematografije.

- Ja, pre svega, nisam imao tu sreću da sarađujem sa Oliverom Katarinom, ali ona je jedna, da tako kažem, trajna vrednost srpskog filma - istakao je za Kurir.

Bajić smatra da Olivera Katarina nikad nije dobila mesto koje joj je pripadalo.

- Ona je zasluživala tretman velike filmske dive, jer to jeste - istakao je.

Posebno je izdvojio njenu ulogu Lenčeta u filmu "Skupljači perja" i izvođenje pesme "Đelem, đelem", koje je ostalo jedna od najpoznatijih scena jugoslovenskog filma.

- U svakom slučaju, uvek ću je pamtiti kako peva "Đelem, đelem" pored velikog Bekima Fehmiua. Ona je bila apsolutno svetski kalibar, kako u globalnom glumačkom smislu, tako i kao pojava. Bila je izuzetno atraktivna osoba, žena kojoj je bog dao sve i prema kojoj je bio veoma blagodaran. Tužno je - zaključio je Bajić.

Biografija Olivere Katarine

Jedna od najvećih diva šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka preminula je u Beogradu, a iza sebe je ostavila neizbrisiv trag i impozantnu karijeru.

Bila je glumica i pevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti.

Proslavila se ulogom u kultnom filmu "Skupljači perja" reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svetskim scenama i koncertnim dvoranama. Objavila je i nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat i u književnosti.

Njena umetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.

Lepotom očarala ceo svet

Lepotom je očarala muškarce širom sveta, a u autobiografiji je opisala i kako se susretala sa Josipom Brozom Titom. Tvrdila je da je Jovanka bila ljubomorna na nju i da su je Titovi ljudi otrovali.

"Dok sam živela tamo bila sam jako upadljiva zbog svoje lepote i držanja, a to je bilo vrlo opasno. Ljudi su stalno nasrtali na mene.Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh, čije ime ne mogu da otkrijem jer je i danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana", ispričala je o svom životu u Parizu jednom prilikom.



Autor: N.B.