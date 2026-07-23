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Jedina želja mi je da se brzo oporavim! Didi Džej dan posle rođendana završila u bolnici! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica je u zadnje vreme već nekoliko puta bila bolesna, a fanovi su joj i sada poželeli brz oporavak i sve najbolje.

Naša pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej proslavila je svoj 38. rođendan, a onda su za nju usledili veliki problemi.

Foto: Instagram.com

Naime, Didi je završila u bolnici, a svojim Instagram pratiocima se obratila sa porukom da joj je jedina rođendanska želja da se brzo oporavi.

- Srećan mi rođendan. Moja jedina želja je da se brzo oporavim i vratim muzici - napisala je Didi Janković juče dok je duvala svećice.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Didi je u poslednje vreme više puta završavala u bolničkoj postelji. Ona već mesecima ima zdravstvene probleme, a dijagnostikovana joj je upala srčane maramice.  Kasnije joj je ustanovljen POTS, stanje zbog kojeg ima probleme sa disanjem, pulsom i opštom slabošću.

Autor: R.L.

#Didi Džej

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