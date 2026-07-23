Jedina želja mi je da se brzo oporavim! Didi Džej dan posle rođendana završila u bolnici! (FOTO)

Pevačica je u zadnje vreme već nekoliko puta bila bolesna, a fanovi su joj i sada poželeli brz oporavak i sve najbolje.

Naša pevačica Dijana Janković, poznatija kao Didi Džej proslavila je svoj 38. rođendan, a onda su za nju usledili veliki problemi.

Naime, Didi je završila u bolnici, a svojim Instagram pratiocima se obratila sa porukom da joj je jedina rođendanska želja da se brzo oporavi.

- Srećan mi rođendan. Moja jedina želja je da se brzo oporavim i vratim muzici - napisala je Didi Janković juče dok je duvala svećice.

Podsetimo, Didi je u poslednje vreme više puta završavala u bolničkoj postelji. Ona već mesecima ima zdravstvene probleme, a dijagnostikovana joj je upala srčane maramice. Kasnije joj je ustanovljen POTS, stanje zbog kojeg ima probleme sa disanjem, pulsom i opštom slabošću.

Autor: R.L.