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Sam pao, sam se ''ubio'': Đukić započeo temu o feromonima i zaljubljenosti, Aneli ga ispresecala pitanjima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Filip Đukić i Aneli Ahmić već neko vreme unazad su u veoma bliskom odnosu, a sada su ležali u pabu, te su sve vreme ćaskali.

Aneli Ahmić i Filip Đukić ležali su u pabu u jednom krevetu, te su se tako gledali i sve vreme ćaskali o zaljubljenosti.

- Znaš da telo izbacuje feromone preko kože kada ti se neko sviđa - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hormone?! Šta je to?! - pitala je Aneli.

- Feromone, mirise koje oseća taj partner - rekao je Filip.

- Koje mirise sada, moje ili tvoje - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tvoj miris, karakterističan i to partner oseća - rekao je Đukić.

- Ja sam uvek govorila da se partneri poznaju kao psi, po mirisu. Da li se tebi dopada moj miris?! - rekla je Aneli.

- Pogledaj kako prebacuje sada...Da, osećam ga - rekao je Filip.

- Sada kada si bio sa Dušicom, kako ti je ona mirisala - pitala je Aneli, na šta je on rekao: "Ne znam".

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta sam osetio?! Nisam zaljubljen u nju - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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