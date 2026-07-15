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Voli me, a se*e: Filip uveren da je Aneli totalno odlepila za njim, ona ne prestaje da mu prebacuje zbog pijanstva! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli Ahmić i Filip Đukić razgovorali su sa robotom Tošom pre nego što je otišao sa poslednje žurke u ''Eliti 9'', te su progovorili o svom odnosu, koji je veoma neodređen i turbulentan.

Filip Đukić iskoristio je priliku, da u veoma pripitom stanju, na svoj način otkrije robotu Toši kakve nagone ima kada je reč o Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, Bebica i Teodora se gledaju, kao Teodru je blam s kim je ona bila. Mene je blam da takvi ološi dolaze u situaciju da se podsmevaju Filipu - kazala je Aneli.

- Tošo, ja bih je lizao od stopala, do glave - rekao je Filip.

- Filipe, ja znam da se tebi dopada moja energija, ali takav nikako ne možeš da me privučeš. Ti si blam tako pijan - rekla je Aneli.

- Voli me, a se*e - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš, da li sam ga zavolela? - upitala je Aneli.

- Da, jesi. On je tebe više zavoleo - kazao je Toša.

- Jao, Tošo. Ajde, beži - istakla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.

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