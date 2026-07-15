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Za sve pronađu rešenje: Aneli i Toša rešili da otrezne Filipa tako što su ga potopili u bazen! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli Ahmić došla je na ideju da pronađe brzo i lako rešenje kako da otrezni svoju simpatiju Filipa Đukića, te je zajedno sa robotom Tošom i njim otipla do bazena, kako bi ga naterala da uđe u vodu i okupa se.

Filip Đukić prvobitno nije želeo da uđe u vodu, kako bi se otreznio, ali je nakon nagovora Aneli Ahmić i robota Toše, ipak rešio da to učini.

Foto: TV Pink Printscreen

Robot Toša i Aneli Ahmić uživali su u tome što su Filipa Đukića uspeli da nateraju da se potopi, te je on u nekoliko navrata ušao u vodu, što mu je veoma prijalo.

Foto: TV Pink Printscreen

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Autor: S.Z.

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