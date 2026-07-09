Teodora brutalno iskomentarisala odnos Aneli i Filipa, smatra da joj on daje lažnu nadu: Ona jadna misli da će... (VIDEO)

Teodora je otvoreno komentarisala odnos Aneli i Filipa, tvrdeći da on ne pokazuje emocije koje bi dovele do ozbiljne veze, dok je Aneli negirala optužbe da je druge devojke nazivala utorak devojkama.

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić.

- Da li si ti sad Filipova utorak devojka kad si znala druge tako da nazivaš? - glasilo je pitanje.

- Nisam nikoga nazivala druge. Nisam, a oni neka tumače kako žele- rekla je Aneli.

- Naravno da jeste. Ovo je na osnovu nečeka. Nazivala je sve. Priznata je kao kombinacija. Sve su bile jedno veče, a ona se duže zadržala. Kada stavim Aneli i Filipa na vagu, on nije otac i rekao je da neće imati ništa sa ženom koja ima dete manje mi je kriv i ona ima veću težinu. Rekla sam koji je Anelin cilj. Mislim da joj on daje lažnu nadu, a ona jadna misli da će ozvaničiti odnos sa njom. On da ima emociju već bi ozvaničio i ne bi tršpeo ove komentare. Jedina stvar koja mi je kod Filipa zasmetala je kad je rekao da ga svi napadaju. Svi ovde branimo Filipa i svi smo na nju jer je ona kriva. Koji primer ona daje svojoj ćerci sutra? To su meni katastrofa stvari. - rekla je Teodora.

- Ne može da bude utorak devojka kad sa njom svaki dan provodim vreme - rekao je Filip.

- Itekako je Aneli prozivala. Govorila je da sam dr*ačica, a sad vidimo da ona dr*a ku*čeve - rekla je Boginja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović