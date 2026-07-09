Bukti svađa školskih drugara! Filip se suprotstavio Luki zbog Aneli, Vujović uzvratio: Nisi ti pobedio ako gledaš žene da bi ih... (VIDEO)

Luka Vujović žestoko je osudio Filipa Đukića zbog ponašanja prema Aneli Ahmić, a nakon što je dobio povratnu, on se iznervirao i brutalno mu uzvratio!

Voditelj emisije "Pitanja gledalaca", Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Filipa Đukića.

- Zašto se Aneli vraća Filipu iako on neće - pitao je Milan.

- Nisu mi jasni ni Aneli ni Filip, toliko godina imaju da ne mogu da popričaju. Sećam se kada su ga pitali: "što sa Anitom nisi?", on je pričao da nije zaljubljen, a plus što Anita ima dete i ne želki tu obavezu, a sada je došao u situaciju da govori da je zaljubljen. Meni nije jasan. Nikada se Filip nije inatio nikome, inati se samo Aneli...Sada da ga pitaš: "je l' može Aneli da radi šta hoće?", on će reći da sme, da nisu u vezi. Ovo je veza Filipe - rekao je Luka.

- Se*e mi se da slušam ove ljude i ovo moralisanje - rekao je Đukić.

- E sad pošto ovo kaže, sad ću ja da budem komentator. Gledaš je kao ku*vu, koju bi pljunuo, isk*rao od ku*ca i šutnuo bi je napolju - rekao je Vujović.

- Ovo je već nemoć - rekao je Filip.

- Da li bi te povredilo da Aneli sačeka Filip Car i da ode s njim - pitao je voditelj.

- Naravno da bi me pogodilo, može sada da se pohvata sa nekim - rekao je Đukić.

- Jedina osoba za koju je rekao da je zaljubljen je Aneli, ali delima to ne pokazuje. Govorio je da nema emocije, Sandra, Anita, Dušica, govorio je da nema emocije - rekao je Vujović.

- Meni je Filip folirant ovde, ne treba zbog nas, nervozan si, ne znaš šta ti se dešava...Ona plače ovde, ti nju ponižavaš, ne ponižavaš nas. Ne teraš ti nama inat, nas boli ku*ac, ona plače, ona je majka - rekla je Anita.

- Rekao si da smatra Aneli ku*vom jer neće da prizna vezu, to je ružno jer je on bio sa tvojom devojkom Anitom. On ima taj stav, za Anitu je rekao da bi bio u vezi kada bi ušla, da bi jedino priznao Teodoru, da prema Aneli ima jedino emocije. Ja ne vidim krivca ni u jednom trenutku u Filipu, njemu se može, zašto to Aneli dozvoljava?! Ona ima dete kod kuće, koga on ima da se pravda?! - rekla je Sofija.

- Rekao je da je gledam kao ku*vu - rekao je Filip.

- Nisi ti pobedio ako gledaš žene da bi ih izj*bao, nego ja koji ih gledam ovako kako ih gledam, pogotovo žene koje imaju malu decu kod kuće - uzvratio je Luka.

- Ja sam sigurna da Aneli i Filip imaju emocije, nešto se dešava, ćute, prećutkuju. Filipovo ponašanje, gledaj, ne stoji nijedne sekunde iza nje. Odgovornost imaju oboje, ne može Aneli da kaže da se pokriju preko glave i šuškaju, mi vidimo klip, on sa dignutim...Ne znam kako niste primetili da on u poslednje vreme on reaguje kada je Aneli u pitanju - rekla je Kačavenda.

- Filip Đukić je moj trenutni favorit boj, nag*zio je monstrumu od mog bivšeg sadašnju devojku, ali i bivšu ženu. Dok mi je ovaj dirao u grobu šta mi je dirao, nije mi dala ovde da pričam. Ne treba ti sukob sa mnom, ja imam sukob sa njom, nema više ni Asmina ni deteta. Da bi spasio obraz ove poprcljive štek mame, trebao bi da kažeš da ste u vezi, a što se mene tiče, ne moraš ništa, izmirio si sve utorak devojke - rekla je Stanija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić